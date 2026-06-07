سامسونج تُفاجئ العالم بتصميم هاتف Galaxy Z Fold 8

تُفاجئ سامسونج العالم بتصميم هاتف Galaxy Z Fold 8، الذي يُعد من أهم التطورات في عالم الهواتف القابلة للطي. ويُعد هذا الهاتف من أفضل الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، وسيتم إطلاقه في العديد من الأسواق حول العالم.

فجّرت منصات ال تقنية وسلاسل التوريد العالمية المفاجأة الأكبر لعشاق الهواتف القابلة للطي عبر تداول أول صور حية مسربة ل هاتف سامسونج المنتظر Galaxy Z Fold 8 .

وأظهرت اللقطات الحقيقية المسربة من داخل المصانع الآسيوية لعام 2026، إجراء الشركة الكورية لتعديلات جوهرية على الهيكل الخارجي للجهاز، شملت تقليصاً ملحوظاً في أبعاد السماكة ومعالجة أزمة تجعيد الشاشة الداخلية المزعجة تماماً لتحدي المنافسة الشرسة. تغيير أبعاد الهيكل الخارجي والميل نحو النحافة الفائقة يهدف سامسونج من خلال التصميم المطور لهاتف Galaxy Z Fold 8 إلى تقديم أخف وأحف هاتف كتابي في تاريخها الفني.

وكشفت الصور الحية عن اعتماد الشركة على معمارية مفصلات مرنة ومحدثة تتيح غلق الهاتف بالكامل دون ترك أي فراغات بين الشاشتين بنسبة 100%، مما يمنح المستخدم انسيابية مطلقة أثناء وضعه في الجيب، ويقرب أبعاد الشاشة الخارجية من أبعاد الهواتف التقليدية المريحة في الاستخدام اليومي. تفكيك تجعيد المنتصف واختفاء طيات الشاشة المرنة يمنح لوحة العرض الداخلية المحدثة تجربة بصرية فائقة النقاء بفضل دمج طبقات زجاجية مرنة أكثر تطوراً.

وحرص مهندسو أبل وسامسونج لعام 2026 على صقل المكونات العتادية للقضاء على بروز طية المنتصف الشهيرة، حيث بينت الصور المسربة استواءً كاملاً لسطح الشاشة العملاقة عند فتحها، مما يعزز دقة التفاعل اللحظي مع قلم S Pen ويفجر قدرات تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI بدون عوائق بصرية. وأظهرت الصور المسربة أيضاً تطوراً في تصميم الأغطية الموجودة على الهاتف، مما يُظهر تصميمًا فاخرًا ومثيرًا.

كما أظهرت الصور المسربة تطورًا في ميزة الأمان، مما يُظهر أن سامسونج تعتمد على تقنيات حديثة لتأمين هاتف Galaxy Z Fold 8 من التجسس والهجمات cyber. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصور المسربة تطورًا في ميزة الصوت، مما يُظهر أن سامسونج تعتمد على تقنيات حديثة لتأمين صوت هاتف Galaxy Z Fold 8. وأخيراً، أظهرت الصور المسربة تطورًا في ميزة البطارية، مما يُظهر أن سامسونج تعتمد على تقنيات حديثة لتأمين بطارية هاتف Galaxy Z Fold 8.

ويُعد هاتف Galaxy Z Fold 8 من سامسونج هو الهاتف الأكثر تطورًا في تاريخها الفني، وسيتم إطلاقه في الصيف المقبل. ويُعد هذا الهاتف من أهم التطورات في عالم الهواتف القابلة للطي، وسيتم إطلاقه في العديد من الأسواق حول العالم. ويُعد هذا الهاتف من أفضل الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، وسيتم إطلاقه في العديد من الأسواق حول العالم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 8 تصميم تطور هواتف قابلة للطي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سامسونج تستعد لتجاوز العقبة الأكبر في الهواتف القابلة للطيلم يمضِ وقت طويل على الإعلان الرسمي لهاتف Galaxy Z Fold 7، الذي اعتبرته سامسونج

Read more »

وحدات Galaxy Z Fold 7 المعروضة في المتاجر لا تُفتح بسلاسة… لكن لا داعي للقلقأفادت تقارير ظهرت قبل أيام قليلة بأن بعض وحدات هاتف Galaxy Z Fold 7 التي عُرضت

Read more »

سامسونج تتفوق.. ما الذي يجعل Galaxy Z Fold 8 ثورة في الأجهزة الذكية؟بعد أعوام من الانتقادات حول التصميم والحجم، حققت سامسونج نقلة نوعية مع إصدار Galaxy Z Fold 7، ويأتي الآن Galaxy Z Fold 8 ليواصل مسيرة التطوير في التصميم،

Read more »

لمنافسة آيفون فولد.. سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديديعد قلم S Pen من سامسونج أحد أكثر الميزات المحبوبة لدى المستخدمين منذ ظهوره مع Galaxy Note، لكنه اختفى هذا العام من سلسلة Galaxy Z Fold مع إطلاق Z Fold 7

Read more »

أيهما أفضل للشراء ولماذا هاتف Galaxy Z Fold 8 Wide أو Huawei Pura X Maxإلى جانب هاتف Galaxy Z Fold 8 العادي ، بدأت تظهر تسريبات عن نسخة جديدة تُدعى Galaxy Z Fold 8 Wide

Read more »

أغطية مسربة تفضح تصميم هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 القادمةكشفت مجموعة جديدة من التسريبات المتعلقة بالإكسسوارات، صادرة عن شركة تصنيع الأغطية.....

Read more »