سامسونج تخطط لإطلاق ثلاثة طرازات من Galaxy Watch 9 معاً في صيف 2026

تستعد سامسونج لتغيير استراتيجيتها التسويقية في قطاع الساعات الذكية بإطلاق ثلاث طرازات متنوعة من عائلة Galaxy Watch 9 في حدث واحد خلال صيف 2026، بهدف تعزيز حصتها السوقية ومواجهة المنافسة الشرسة، مع دعم ميزات ذكاء اصطناعي توليدي جديدة.

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإحداث تغيير جذري وغير مسبوق في استراتيجيتها التسويقية المعتادة لقطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وفقاً لتقارير مسربة نشرها موقع "Android Police" العالمي، فإن العملاق الآسيوي يعتزم كسر تقاليده السنوية الصارمة خلال صيف عام 2026 عبر التخطيط لإطلاق ثلاثة طرازات متنوعة من عائلة الساعات الذكية " Galaxy Watch 9 " في حدث واحد، وذلك بهدف تعزيز حصتها السوقية ومواجهة المنافسة الشرسة من قبل قلاع ال تكنولوجيا المنافسة.

تفكيك شفرات الأكواد البرمجية يكشف الأسماء الهيكلية. رصدت المجموعات البرمجية المتخصصة في تتبع أنظمة التشغيل أدلة قاطعة داخل أكواد تحديث نظام "Wear OS" التابع لجوجل. وبتحليل براءات الأكواد، ظهرت ثلاثة أسماء رمزية سرية للتطوير هي "fresh9" و"wise9" و"projectv2". وبالمطابقة مع الأجيال السابقة، يتضح أن الاسم الأول يرمز للنسخة القياسية "Galaxy Watch 9"، بينما يخضع الاسم الثاني لإصدار التصميم الكلاسيكي المزود بالإطار الدوار "Galaxy Watch 9 Classic".

أما الرمز الثالث فيشير بوضوح إلى وحش الطاقة والرياضات الشاقة "Galaxy Watch Ultra 2". تمنح الشراكة التقنية العميقة بين سامسونج وجوجل مستخدمي الساعات القادمة ميزات استثنائية مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وكشفت البيانات المسربة لعام 2026 عن تهيئة برمجية خاصة تتيح جلب ميزة التحدث المباشر فور رفع المعصم (Raise-to-Talk) المستوحاة من ساعات بكسل. هذه الميزة تسمح للمستخدم بإصدار الأوامر الصوتية المعقدة وإدارة تطبيقات المساعد الذكي "Gemini" لحظياً دون الحاجة لملامسة الشاشة أو الضغط على الأزرار الفيزيائية الجانبية.

تستهدف سامسونج من وراء هذا التنوع العتادي والبرمجي الوصول إلى فئات مستهلكين أوسع عبر تقديم خيارات سعرية مرنة تلائم القدرات الشرائية في مصر والشرق الأوسط. وحرصت الشركة في خطتها المحدثة على تجهيز نسخ تدعم الاتصال اللاسلكي التقليدي (Wi-Fi وBluetooth) فقط إلى جانب طرازات الشريحة المدمجة (eSIM) الغالية، مما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية لنسخة الألترا وجعلها خياراً اقتصادياً وعملياً ومريحاً للمحترفين والشباب.

يبرهن رهان سامسونج على إطلاق ثلاثة طرازات معاً لعام 2026 على أن سوق الساعات الذكية قد غادر مرحلة الترقيات الهامشية ليدخل عصر التخصيص الكامل والميزات العصبية الفائقة؛ ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي المنتظر في شهر يوليو المقبل، تتجه أنظار المصنعين والمطورين نحو المنصة لتقييم مدى نجاح هذه المغامرة الهندسية في فرض قواعد جديدة للمنافسة الرقمية عالمياً ومحلياً





سامسونج Galaxy Watch 9 ساعات ذكية تسريبات 2026 Wear OS جوجل ذكاء اصطناعي Gemini

