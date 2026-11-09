سامح بسيوني يعترض على تكرار اسم مسرحية في حتة تانية مع أحمد مكي

أعلن المخرج سامح بسيوني اعتراضه على استخدام عنوان مسرحيته في حتة تانية في عرض جديد لأحمد مكي، مطالبا بابتكار اسم آخر لحماية حقوق الملكية الفنية.

نشر المخرج سامح بسيوني بوستر مسرحيته " في حتة تانية" من إخراجه وتأليف سامح عثمان ، وكانت المسرحية قد قُدمت عام 2023. جاء ذلك بعد الإعلان عن بوستر مسرحية جديدة تحمل الاسم نفسه للفنان أحمد مكي ، من تأليف وإخراج أحمد محيي ، ما فتح نقاشا حول تكرار عنوان مسرحي واحد لعملين مختلفين.

وتواصلت صحيفة الشروق مع سامح بسيوني للتعليق على ما نشره، فقال إنه لا يعرف سبب استخدام الاسم نفسه. وأكد أن العرض الذي قدمه بعنوان "في حتة تانية" حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

Also read محافظ سوهاج يوجه بالإغلاق الفوري للممرات غير القانونية بمنطقة الثلاث كباري لحماية أرواح المواطنين

تفاصيل تكرار اسم مسرحية في حتة تانية

يرتبط الخلاف الحالي بتكرار عنوان مسرحية "في حتة تانية" بين عرضين مختلفين، إذ يؤكد سامح بسيوني أن مسرحيته قُدمت عام 2023 وحققت حضورا جماهيريا ونقديا كبيرا بهذا الاسم.

وأوضح بسيوني أن الإشكال يتعلق بتسجيل العنوان لدى الرقابة، إذ يرى أنه لا يجوز أن تحصل مسرحية على موافقة الرقابة بالاسم نفسه الذي يحمله عرض آخر سبقه.

Advertisement

ونشر أحمد مكي بوستر مسرحيته الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وكتب فيها أن العرض يُقدم من 11 إلى 15 نوفمبر على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.

موقف سامح بسيوني من صناع العرض الجديد

سامح بسيوني لا يمانع العلاقة مع صناع العرض الجديد، لكنه يطالبهم بابتكار اسم آخر لمسرحيتهم، ويؤكد أنه ليس لديه أي مشكلة معهم.

وقال بسيوني إنه لم يتحقق مما إذا كان العرض الجديد يحمل المضمون نفسه، ولم يتواصل مع صناعه قبل النشر، مبررا ذلك بأنهم في النهاية زملاؤه وأصدقاؤه.

وأوضح أن نشر البوستر فرض عليه الإعلان عن موقفه علنا، بغرض التنبيه فقط، مشيرا إلى أن حقوق الملكية تستوجب تفادي تكرار العنوان نفسه.

ولم تتضمن المادة المنشورة ردا من أحمد مكي أو أحمد محيي على ما أثاره بسيوني، وهو ما يترك الموقف الرسمي للطرف الآخر غير موثق حتى الآن.

عرض أحمد مكي وحبكة المسرحية الكوميدية

مسرحية "في حتة تانية" الجديدة لأحمد مكي تدور في إطار كوميدي ساخر حول كاتب مسرحي موهوب يحصل أخيرا على فرصته الكبرى في عالم المسرح.

Advertisement

تكشف الأحداث أن هذا الكاتب يجد نفسه أمام صراعات معقدة بين طموحه الفني ورغبته في تحقيق النجاح والشهرة، وهي الفكرة التي تشكل الخط الدرامي الأساسي للعمل.

ويعرض البوستر الجديد اسم أحمد مكي بوصفه نجم العمل، بينما يأتي الإعلان عن موعد العرض في بوليفارد سيتي ليحدد الإطار الزمني والمكاني للجمهور المهتم.

ما الذي يترتب على تكرار أسماء العروض

الخلاف الحالي يضع تسجيل العناوين لدى الرقابة وحقوق الملكية الفنية في دائرة الاهتمام، بينما تبقى المواعيد المعلنة للعرض الجديد الخطوة الموثقة الأقرب.

وفق ما ورد في التصريحات، يعتبر سامح بسيوني أن الاسم المسجل لدى الرقابة يجب أن يكون فريدا، ما يجعل مسألة التسجيل جزءا أساسيا من النقاش حول هذه الواقعة.

وتحدد المعلومات المتاحة موعد عرض أحمد مكي من 11 إلى 15 نوفمبر، فيما يطالب بسيوني صناع العرض الجديد بابتكار اسم آخر، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة ردا رسميا على طلبه.