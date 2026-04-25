سامسونج على أعتاب ثورة البطاريات: سيليكون وكربون لعمر أطول وأداء أفضل

تستعد سامسونج لإطلاق بطارية سيليكون وكربون ثورية تعد بعمر أطول وسعة أكبر وأداء حراري أفضل، مما قد يغير مستقبل الهواتف الذكية.

تستعد شركة سامسونج لإحداث ثورة في عالم تكنولوجيا البطاريات من خلال تطوير بطارية ال سيليكون وال كربون المبتكرة. هذه التقنية المتطورة تعد بتغيير جذري في طريقة تخزين الطاقة في الهواتف الذكية، حيث لا تمثل مجرد تحسين بسيط، بل قفزة نوعية حقيقية.

تعتمد البطاريات التقليدية على مادة الجرافيت، بينما تستبدل بطاريات السيليكون والكربون هذه المادة بالسيليكون، وهو معدن يتميز بقدرته على تخزين كمية أكبر من الطاقة في نفس الحجم. هذا يعني الحصول على بطارية بنفس حجم البطاريات الحالية ولكن بقدرة تخزين طاقة أعلى بكثير.

الأرقام التي كشفت عنها سامسونج مثيرة للإعجاب حقًا، حيث تختبر الشركة حاليًا بطاريات بسعات تصل إلى 12,000 و 18,000 ميلي أمبير ساعة لهاتف Galaxy S27 Ultra، وهو ما يتجاوز بكثير السعات الموجودة في الهواتف الرائدة الحالية التي تتراوح حول 5,000 ميلي أمبير ساعة. هذا يعني أن الهاتف قد يعمل لعدة أيام متتالية بشحنة واحدة، مما يمثل ميزة كبيرة للمحترفين والجيمرز والمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بشكل مكثف.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف سامسونج بطاريات قادرة على تحمل 1,500 دورة شحن كاملة قبل أن تبدأ في فقدان أدائها، مقارنة بالبطاريات العادية التي تبدأ في التدهور بعد 500 إلى 800 دورة فقط. هذا يعني أن بطارية سامسونج الجديدة يمكن أن تعمل بكفاءة كاملة لسنوات أطول، مما يقلل من الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر. لا تقتصر التحسينات على السعة وعمر البطارية، بل تمتد لتشمل الأمان والاستقرار الحراري.

تم تصميم بطاريات السيليكون والكربون لتحمل درجات حرارة أعلى، مما يقلل من خطر الإفراط في التسخين أثناء الاستخدام المكثف. كما تعمل سامسونج على تحسين المكونات الداخلية للبطارية، مثل طبقات الفاصل وطريقة ترتيب الأجزاء الداخلية، لمنع الدوائر القصيرة وضمان توزيع الطاقة بكفاءة عالية. علاوة على ذلك، تخطط سامسونج لدمج نظام إدارة بطارية ذكي في هاتف Galaxy S27 Ultra، والذي سيعمل على تحسين سرعات الشحن وحماية البطارية من الشحن الزائد وتعديل استهلاك الطاقة بناءً على عادات المستخدم.

إذا نجحت سامسونج في تطبيق هذه التكنولوجيا بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في صناعة الهواتف الذكية، وربما يمتد ليشمل السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المستقبل. هذا التطور يمثل تحولًا نموذجيًا نحو هواتف أكثر متانة واستدامة، مما يوفر على المستخدمين المال والوقت والجهد





سامسونج بطارية سيليكون كربون هواتف ذكية Galaxy S27 Ultra تكنولوجيا البطاريات شحن عمر البطارية

