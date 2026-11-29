سامي قمصان يكشف عن تشكيل المارد الأحمر للمواجهة الحاسمة أمام أول أغسطس الأنجولي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية مساء الأحد.

أكد سامي قمصان ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بال نادي الأهلي ، بشكل نهائي على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المارد الأحمر مواجهة ال أول أغسطس الأنجولي. تأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الفريق للانطلاق في رحلة الكونفدرالية الإفريقية، في خطوة تهدف لضمان انطلاقة قوية من الجولة الأولى.

موعد المباراة وموقع الاستاد

من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يجمع بين الفريق المصري والأنغولي في إطار منافسات البطولة القارية المرموقة.

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تفاصيل التشكيلة المتوقعة للأهلي

كشف قمصان عن الهيكل الفني الذي يعتمد عليه في خط الدفاع، والذي يضم محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، وتوفيق محمد. في خط الوسط، سيخوض مروان عطية، وعلي محمود، وعمر الساعي المباراة، بينما يعتمد المدير الفني على ثنائية الهجوم مكونة من أحمد مصطفى زيزو وحسين الشحات، مع إضافة أشرف بن شرقي لتشكيل الثلاثي الأمامي.

خلفيات المجموعة والمنافسون

يتواجد الأهلي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه كلاً من أول أغسطس الأنجولي، والرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي. يسعى الفريق الأحمر من خلال هذه المجموعة إلى تحقيق بداية قوية في البطولة والمنافسة الجادة على التأهل إلى الدور التالي، في ظل الارتفاع الكبير لمستوى الفرق المشاركة من مختلف أنحاء القارة.

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قائمة المدربين والإعفاءات

تشمل القائمة الرسمية التي يتدربون بها لمواجهة الأول أغسطس الأنجولي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي. كما تضم القائمة أشرف داري وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر معوض وعلي محمود وإمام عاشور وتوفيق محمد.

أسماء إضافية في التشكيلة

يوجد بالأضافة أحمد سيد زيزو وأقطاي عبد الله وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود صلاح في القائمة الممثلة للفريق الأول. هذه القائمة الضمنية تعكس العمق التكتيكي الذي يملكه النادي لتقديم أفضل أداء ممكن في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.