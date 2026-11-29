المدير الفني لسامي قمصان يبرز فوز الأهلي على أول أغسطس والأنجولي في كأس الكونفدرالية مع تأكيده على دور الشناوي والجمهور في النجاح.

أكد سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي ، عن سعادته العميقة بالفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي. جاء هذا الفوز في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل الفوز وبداية قوية للأهلي في البطولة

وضح المدير الفني أن الفريق حقق بداية قوية في دور المجموعات للبطولة الأفريقية المهمة. وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون وكذلك جماهير الأهلي التي دعمتنا بشدة خلال المباراة. وبالتأكيد نستكمل عمل الجهاز السابق، وقد ظهر اللاعبون بشخصية الأهلي الحقيقية. وأشار إلى أن المستقبل سوف يكون أفضل من هذا الأداء.

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أضاف قمصان أنه قضى فترة طويلة داخل النادي كلاعب ومدرب. وهو ما جعله يعرف جيدًا كل الأمور الخاصة بالنادي. وعمل خلال الأيام الماضية على عودة الروح مع الجهود الكبيرة من جانب الكابتن وائل جمعة مدير الكرة. وكذلك الطاقم المعاون، والحمد لله أن اللاعبين لديهم ثقة في النجاح.

مسؤوليات اللاعبين وتلافي الأخطاء السابقة

أكد سامي قمصان أن كل اللاعبين داخل النادي محل ثقة من الجهاز الفني بالكامل. وأشار إلى أن كل مباراة لها متطلبات محددة وعناصر تنفذ هذه المتطلبات. كما يتم اختيار طريقة اللعب المناسبة لكل منافسة. خاصة أن كل من يمثل الأهلي قادر على تقديم كل ما لديه. بهدف العودة إلى المسار المعتاد للنجاح والتميز.

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كشف المدير الفني عن وجود أخطاء نعمل على تلافيها حاليًا. وأشار إلى أن لدينا الكثير لنقدمه في المباريات القادمة. وأكّد أن الكل داخل النادي يعرف مسؤولياته بدقة تامة. وهذا الأمر ضروري لتحقيق الأهداف الطموحة في البطولة الحالية.

دور الجماهير والشناوي في تحفيز الفريق

ألمح المدير الفني إلى أن جميع اللاعبين لديهم دور في الفوز الذي تحقق اليوم. ولاسيما ما قام به محمد الشناوي كابتن الفريق من تأثير إيجابي. ومساهمته في تحفيز الجميع لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء. وهذا يظهر الأهمية الكبيرة لرئيس الفريق في مثل المواقف.

أكد قمصان أن هناك كل الاحترام من جانب اللاعبين والجهاز الفني للجماهير. التي نعتبرها سر أي نجاح حقيقي للنادي. ولا يمكن لأحد المزايدة على هذه العلاقة الوطيدة بين النادي وأنصاره. كما ذكر أن منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في كأس العالم قريبًا.