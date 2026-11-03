سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي يدعم قطاع الطاقة ويساعد على زيادة الإنتاج العالمي

سام ألتمان يوضح دور الذكاء الاصطناعي في دعم قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج، وسط توقيع أبوظبي اتفاقيات تعاون مع أوبن إيه آي لتحسين كفاءة العمليات.

أعلن سام ألتمان ، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي ، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمتلك قدرات هائلة يمكنها دعم قطاع الطاقة بشكل مباشر وفعّال. وأشار إلى أن هذه التقنيات تساهم في تطوير مواد جديدة، وتحسين تصميم التوربينات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مما يساعد على زيادة الإنتاج ومواجهة الطلب العالمي المتنامي على الطاقة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مستهلك للطاقة، بل يمكنه المساهمة في إنتاجها وتحسين كفاءة استخدامها.

دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

أوضح ألتمان أن كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي تطورت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع استهلاك الطاقة اللازمة لكل طلب. وجاءت تصريحاته عقب توقيع أبوظبي لأربع اتفاقيات تعاون مع أوبن إيه آي، تشمل مؤسسات وشركات من بينها أدنوك ومبادلة وجي 42. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة والاستثمار والخدمات الحكومية لتعزيز التنمية.

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تستهدف إحدى الاتفاقيات دمج نماذج الشركة في عمليات أدنوك، بما يسهم في تحسين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية ورفع الإنتاجية. وأشار ألتمان إلى أن توفير الطاقة يمثل التحدي الأكبر أمام توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. موضحًا أن الشركة تعمل على تطوير نماذج أكثر كفاءة، والاستفادة من الروبوتات في تحسين تصنيع الرقائق وتجميع خوادم مراكز البيانات. وهذا ما يساعد على خفض التكاليف بشكل كبير.

التحديات المستقبلية للاتفاقية

أكد الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي أن القيود المرتبطة بتوفير الطاقة ستظل عاملًا مؤثرًا في تكلفة خدمات الذكاء الاصطناعي ومدى انتشارها. كما لفت إلى أهمية ضمان سلامة الأنظمة وتوافقها مع القيم والأهداف البشرية. وأشار إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة المسائل العلمية والرياضية المعقدة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الطاقة.

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من خلال ابتكار مواد وتطوير توربينات أكثر كفاءة وتحسين العمليات الإنتاجية، يحقق الذكاء الاصطناعي زيادة في توافر الطاقة عالميًا. هذه الجهود تهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد بشكل مستدام وفعّال، مما يضمن استدامة الموارد الطبيعية. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الدور التقني في القطاعات الحيوية.

التعاون الاستراتيجي مع الشركات الكبرى

يأتي توقيع اتفاقيات التعاون مع أدنوك ومبادلة وجي 42 كخطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية. حيث تستفيد هذه الشركات من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءتها التشغيلية. وتعد هذه الخطوة تجسيدًا عمليًا لرؤية أبوظبي في دمج التقنيات المتقدمة مع القطاعات التقليدية.

كما يهدف التعاون إلى تحقيق قفزات نوعية في مجال الاستثمارات والخدمات الحكومية. من خلال تحسين القرارات التجارية والاستثمارية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الابتكار التقني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتظل كفاءة الطاقة محورًا أساسيًا في هذه الجهود المشتركة.