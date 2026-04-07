سانوفي تعلن عن موافقة جديدة لعقار ساركليزا في علاج المايلوما المتعددة بمصر

حصل عقار ساركليزا من سانوفي على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية لعلاج المرضى المصابين حديثًا بالورم النقوي المتعدد، مما يعزز خيارات العلاج المتاحة في مصر ويعكس التزام الشركة بتوفير أحدث العلاجات.

أعلنت شركة سانوفي عن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية ، مما يمثل خطوة هامة في علاج مرضى الورم النقوي المتعدد ، المعروف أيضًا باسم المايلوما المتعددة . هذه الموافقة الجديدة تسمح باستخدام ساركليزا ل علاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم ب الورم النقوي المتعدد حديثًا، مما يفتح آفاقًا جديدة لل علاج في مصر. يعكس هذا الإنجاز التزام سانوفي بتوفير أحدث ال علاج ات للمرضى المصريين، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية.

يعد الورم النقوي المتعدد من الأمراض المعقدة التي تتطلب متابعة مستمرة وفهمًا دقيقًا لتطوراتها. أكد الأستاذ الدكتور محمد معطي، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع بجامعة السوربون بباريس، على أهمية الأبحاث والدراسات الحديثة في زيادة الوعي بالمرض وتطوير طرق علاجه. وأشار إلى أن العلاجات الحديثة مثل ساركليزا أصبحت جزءًا أساسيًا من الخيارات العلاجية المتاحة، ويتم استخدامها بناءً على حالة كل مريض وتوصيات الأطباء. تعتبر المايلوما المتعددة من أورام الدم المعقدة التي تتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا، كما أوضح الأستاذ الدكتور أيمن أبو العزم، أستاذ أمراض الدم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية. وأكد على أهمية العلاجات الحديثة في المراحل المختلفة من المرض، حيث تساهم في توفير خيارات علاجية جديدة للأطباء وتمكينهم من تصميم خطط علاجية متكاملة تتناسب مع كل مريض. أشار أيضًا إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في برامج علاج المايلوما المتعددة وزراعة النخاع خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز القدرة على تطبيق أحدث المعايير العلاجية العالمية. أكد الأستاذ الدكتور هشام عبد الواحد، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، على أهمية هذه التطورات في توفير رعاية طبية متقدمة للمرضى، مؤكدًا على أن إتاحة العلاجات الحديثة مثل ساركليزا تتماشى مع هذا التقدم. عبر أدريان ديلامار-ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية في سانوفي أفريقيا والمدير العام لشركة سانوفي مصر، عن سعادته بالحصول على هذه الموافقة الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في جهود سانوفي لتوسيع نطاق الوصول إلى العلاجات الحديثة في أفريقيا. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز قدرة الأطباء والمنظومة الصحية على تقديم حلول علاجية حديثة تلبي احتياجات المرضى في مصر. من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير الطبي لقطاع الأدوية بإفريقيا في سانوفي على أهمية توسيع نطاق استخدام ساركليزا في مصر، موضحًا أنه يدعم الأطباء بخيارات علاجية مبتكرة ومدعومة بأدلة علمية قوية. وأشار إلى أن هذا التوسع يعكس التزام سانوفي بتوفير علاجات متطورة تساهم في تحسين فعالية العلاج والسيطرة على المرض، مما يمنح المرضى فرصة لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة. هذا الإعلان يأتي في سياق سعي الشركة الدائم لدعم المرضى وتوفير أحدث الحلول العلاجية لهم في مواجهة هذا المرض المعقد





