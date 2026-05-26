سباليتي مجددا.. يوفنتوس يتحرك لضم محمد صلاح بمساعدة أليسونمي عبدالحميد لسكان الإيجار القديم: سجلوا في استمارة الإسكان البديل.. مش هتخسروا حاجة

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون يوميًا واحدة من أبشع صور الإبادة المستمرة، حيث تُمارَس بحقهم سياسات التجويع والتعذيب والحرمان والإذلال بصورة ممنهجة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، بما فيها جرائم الاغتصاب، فضلًا عن حملات القمع الوحشية التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة. كما يواجه الأسرى حرمان عائلاتهم من زيارتهم، في محاولة لقطعهم عن العالم وعزلهم نفسيًا وإنسانيًا. وقد خلفت الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

يحل عيد الأضحى المبارك، الأربعاء، بينما يعيش 360 طفلا فلسطينيا و84 أسيرة بعيدا عن أسرهم في السجون ال إسرائيل ية، ويعانون الحرمان و"ال إبادة المنظمة" باعتبارهم جزءا من 9400 معتقل فلسطيني.

قال الزغاري إن"عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 360 طفلًا، من بينهم ثلاث طفلات، إضافة إلى 84 أسيرة، بينهن عشرات الأمهات اللواتي اختطفهن الاحتلال من بين أطفالهن وعائلاتهن، وحرم أبناءهن من دفئهن وحقهم الطبيعي في الحياة الآمنة". وأضاف أن"الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرمان أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي من حريتهم وحياتهم الإنسانية داخل سجونه ومعسكراته، في ظل تصاعد نهجه الإبادي المنظم".

وتابع أن إسرائيل تستهدف الأسرى"بصورة غير مسبوقة، عبر منظومة متكاملة من التعذيب والقمع والتنكيل الممنهج، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل منذ بدء حرب الإبادة، أُعلنت هويات 89 منهم حتى اليوم". الأسرى الفلسطينيين يواجهون يوميًا"واحدة من أبشع صور الإبادة المستمرة، حيث تُمارَس بحقهم سياسات التجويع والتعذيب والحرمان والإذلال بصورة ممنهجة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، بما فيها جرائم الاغتصاب، فضلًا عن حملات القمع الوحشية التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان عائلات الأسرى من زيارتهم، في محاولة لقطعهم عن العالم وعزلهم نفسيًا وإنسانيًا. وتطرق الزغاري إلى معتقلي غزة وآلاف المفقودين وقال إن قضيتهم ما تزال من أكثر القضايا"إيلامًا وقسوة" موضحا أن الإفادات والشهادات الواردة من معتقلي غزة تكشف عن"مستويات مروعة من التعذيب والانتهاكات التي تفوق الوصف".

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار. وبالتزامن تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال أسفرت عن استشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني الاثنين





