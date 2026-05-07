سباق مع الزمن لمواجهة ثغرات الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية العالمية

حذر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك من وجود نافذة زمنية محدودة لإغلاق آلاف الثغرات البرمجية التي كشفها نموذج ميثوس قبل استغلالها في هجمات فدية تستهدف البنوك والمستشفيات، داعياً إلى تنظيم القطاع وفق معايير سلامة صارمة.

يشهد العالم حالياً تسارعاً غير مسبوق في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وهو ما أدى إلى ظهور تحديات أمنية معقدة تتجاوز في خطورتها كل ما عرفته البشرية في العصور الرقمية السابقة.

وفي هذا السياق، أطلق داريو أمودي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أنثروبيك الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، صرخة تحذير مدوية بشأن المخاطر السيبرانية الوشيكة التي قد تهدد استقرار الأنظمة العالمية. وأشار أمودي إلى أن نموذج الشركة الجديد الذي يحمل اسم ميثوس قد كشف عن وجود عشرات الآلاف من الثغرات البرمجية التي يمكن استغلالها لشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق ومدمرة.

وأكد أن هناك نافذة زمنية حرجة للغاية لا تتجاوز ستة إلى اثني عشر شهراً لمعالجة هذه الثغرات وإغلاقها بشكل نهائي قبل أن تصبح متاحة للمهاجمين. وتكمن الخطورة الكبرى في هذا السباق التقني في إمكانية وصول نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إلى نفس المستوى من القدرات التحليلية، مما قد يمنح المهاجمين أدوات فائقة القوة لاكتشاف واستغلال هذه الثغرات بسرعة مذهلة قبل أن يتمكن المدافعون من تحصين أنظمتهم.

إن هذا التنافس الجيوسياسي في مجال التكنولوجيا لم يعد مجرد سباق نحو التفوق الاقتصادي أو العلمي، بل تحول إلى معركة أمنية وجودية تحدد مدى استقرار البنية التحتية الرقمية العالمية في مواجهة تهديدات غير مرئية. وبالتعمق في طبيعة هذه التهديدات، أوضح أمودي خلال فعالية مالية رفيعة المستوى شهدت حضور جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، أن الخطر لا يكمن فقط في اكتشاف الثغرات، بل في التوسع السريع والآلي في عدد هذه الثغرات ونوعيتها بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة هجمات الفدية، قد تستهدف قطاعات حيوية لا يمكن للمجتمعات الاستغناء عنها، مثل المؤسسات التعليمية والمدارس التي تدير بيانات ملايين الطلاب، والمستشفيات التي تعتمد على الأنظمة الرقمية لإنقاذ حياة المرضى وتنسيق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القطاعات المصرفية والمالية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي. وأشار أمودي إلى نقطة بالغة الخطورة، وهي أن جزءاً كبيراً من هذه الثغرات المكتشفة بواسطة نموذج ميثوس لم يتم الإعلان عنها للعامة حتى الآن، وذلك لأن عملية معالجتها تتطلب وقتاً وجهداً تقنياً كبيراً من قبل المطورين.

ومع ذلك، فإن بقاء هذه الثغرات سراً لا يعني أنها آمنة، بل يعني أن أي تسريب لهذه البيانات أو اكتشافها من قبل جهات معادية أو مجموعات قرصنة منظمة سيجعل العالم أمام كارثة أمنية، حيث سيكون المهاجمون مسلحين بخريطة طريق دقيقة لنقاط الضعف في الأنظمة العالمية دون أن يملك المدافعون أي إنذار مسبق أو وقت للاستجابة. ورغم القتامة التي قد ترسمها هذه التحذيرات، إلا أن داريو أمودي لم يفقد الأمل في إمكانية تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء عالم أفضل وأكثر أماناً، شريطة أن يتم التعامل مع هذه التطورات بمسؤولية وعقلانية تامة.

من جانبه، وصف جيمي ديمون هذه المرحلة بأنها مرحلة انتقالية حرجة تتطلب أقصى درجات الحذر واليقظة من قبل الحكومات والشركات على حد سواء لتفادي انهيارات رقمية مفاجئة. وفي محاولة لوضع إطار تنظيمي لهذه الفوضى التقنية، اقترح أمودي ضرورة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي على غرار صناعة السيارات العالمية؛ فكما لا يمكن لأي شركة أن تطرح سيارة في الأسواق دون التأكد من وجود مكابح فعالة وأنظمة أمان تحمي الركاب من الحوادث، كذلك يجب ألا يتم إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي فائقة القدرة دون وجود آليات تحكم ورقابة صارمة تضمن عدم خروجها عن السيطرة أو استخدامها في تدمير البنى التحتية للدول.

إن الهدف من هذا التوجه ليس خنق الابتكار أو عرقلة المنافسة التقنية، بل خلق توازن دقيق يضمن أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية في مجالات الطب والعلوم والتعليم دون أن يصبح أداة لفنائها الرقمي. إن هذه الرؤية تتطلب تعاوناً دولياً عابراً للحدود يتجاوز الخلافات السياسية، لأن التهديد السيبراني لا يعترف بالحدود الجغرافية، وأي ثغرة في نظام دولة ما قد تكون مدخلاً لانهيار أنظمة في دول أخرى، مما يجعل الأمن السيبراني مسؤولية جماعية عالمية تتطلب تنسيقاً فورياً وشاملاً لحماية مستقبل البشرية الرقمي





