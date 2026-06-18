سبب صيام عاشوراء والتاسوعاء وفضائلهما في الإسلام

تشرح هذه المقالة أسباب استحباب صيام يومي التاسوعاء والعاشوراء في الإسلام، مع ذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بكل يوم، وبيان المراحل التشريعية لصيام عاشوراء، وفضل هذه الأيام، والحكمة من صيام التاسوعاء مع العاشر، مع استناد الأحكام إلى المصادر الشرعية والأقوال العلمية.

مع اقتراب يومي ال تاسوعاء وال عاشوراء من شهر الله المحرم، يتجدد اهتمام المسلمين بفهم أسباب استحباب صيام هذين اليومين، والأحداث التاريخية المرتبطة بهما، والفضائل الواردة في السنة النبوية .

وتحدد دار الإفتاء المصرية أن يوم عاشوراء لعام 1448 هجريًا يوافق الخميس 25 يونيو 2026، بينما يوافق التاسوعاء الأربعاء 24 يونيو 2026، وهما من الأيام المستحبة صيامها跟随 سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يرتبط يوم عاشوراء بذكرى نجاة نبي الله موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون، وفقًا للروايات الصحيحة، مما يجعله يوم شكرٍ لله على النجاة.

وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة،found يهودًا يصومون ذلك اليوم، فعرف سبب صيامهم، وأكد أن المسلمين أولى بموسى عليه السلام وأحق باتباع الأنبياء، فصامه وأمر بصيامه. underwent صيام عاشوراء تطورًا تشريعيًا؛ فكان في بداية الإسلام واجبًا إلى أن نزل فرض صيام رمضان، ثم أصبح مستحبًا. يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، وبعد فرض رمضان بقي صيامه سنة مستحبة.

ويستحب صيام التاسوعاء مع العاشوراء مخالفة لليهود الذين يصومون العاشر فقط، واتباعًا للنبي الذي عزم على صيام التاسع مع العاشر. ويjelaskan العلماء أن أفضل صيام هو جمع التاسع والعاشر، ويجوز للمسلم إضافة الحادي عشر لتأكيد يوم العاشر. وقد وردت أحاديث صحيحة تبين أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبًا عليه.

ويعد شهر المحرم من الأشهر الحرم، وقد ورد أن أفضل الصيام بعد رمضان هو الصيام في هذا الشهر، مما يجعل صيام العاشر من compassه مستوى عالٍ من الأجر والثواب. يحرص المسلمون عبر العالم على استقبال هذين اليومين بالصيام والدعاء والذكر، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشكرًا لله على نعمه، وذكرى لنصرة المؤمنين





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