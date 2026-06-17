سبكي: الهيئة العامة للرعاية الصحية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية والتشغيلية تحت تصرف الأشقاء في لبنان

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026. وقد حضر اللقاء الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة آليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ونقل الخبرات المصرية الناجحة في تطوير وإدارة المنظومات الصحية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية.
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.
وقد حضر اللقاء الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة آليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ونقل الخبرات المصرية الناجحة في تطوير وإدارة المنظومات الصحية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية
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