سبورت الإسباني: مهاجم برشلونة المصري حمزة عبد الكريم يلعب في مركز رأس الحربة الصريح ويعد من أفضل المواهب في الأكاديمية

أشاد مارسييت جاومي، الصحفي بصحيفة SPORT الإسبانية، خلال تصريحات تلفزيونية، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يلعب في مركز رأس الحربة الصريح، وهو المركز الذي لا تخرج فيه أكاديمية لاماسيا العديد من المواهب مقارنة بباقي المراكز.

وأوضح جاومي أن أكاديمية برشلونة تُعد من أفضل الأكاديميات في العالم، إن لم تكن الأفضل، مشيرًا إلى أنها قدمت عبر تاريخها العديد من النجوم في مختلف المراكز مثل خط الوسط والدفاع والأجنحة، إلى جانب أسماء استثنائية مثل ليونيل ميسي ولامين يامال، وغيرهم من المواهب التي يصعب حصرها. وأضاف أن مركز المهاجم الصريح "رقم 9" يعد من أصعب المراكز في إنتاج لاعبين مميزين داخل الأكاديمية، ما يجعل ظهور لاعب واعد في هذا المركز أمرًا لافتًا.

وتابع الصحفي الإسباني أن رهان برشلونة على حمزة عبد الكريم يبدو ناجحًا حتى الآن، رغم أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم النهائي عليه، خاصة أنه لم يشارك سوى في عدد محدود من المباريات. وأشار إلى أن الدقائق القليلة التي ظهر فيها اللاعب نالت إعجاب الكثيرين، بفضل قوته البدنية وحسمه أمام المرمى، إلى جانب الحس التهديفي الواضح الذي يتمتع به، مؤكدًا أنه مهاجم مصري يمتلك مقومات واعدة في المستقبل





