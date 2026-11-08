سبورتنج السكندري يتوج بطلاً لجمهورية صيد الأسماك بالغردقة

حصد نادي سبورتنج السكندري لقب البطولة بإجمالي 251 نقطة، وسط مشاركة 14 فريقا في مدينة الغردقة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري.

أُعلنت نتائج بطولة الجمهورية لصيد الأسماك في ختام منافساتها التي استضافتها مدينة الغردقة ، لتتويج نادي سبورتنج السكندري باللقب العام. عقدت البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، وشهدت مشاركة قوية من 14 فريقا يمثلون أندية مصرية مختلفة. تهدف الفعالية إلى دعم رياضة صيد الأسماك والترويج للمقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر. تم اختيار الغردقة كمقر للحدث نظرا لموقعها الاستراتيجي ومواردها البحرية الغنية، مما جعلها وجهة مثالية للمنافسات الرياضية العالمية والمحلية.

النتائج النهائية للفريق الأول والثاني

حقق نادي سبورتنج السكندري صدارة الترتيب العام للبطولة بحصد 251 نقطة، متقدما على منافسيه بفارق واضح وملموس. جاء النادي النوبي العام بالإسكندرية في المركز الثاني، محققا رصيدا قدره 246.4 نقطة، متفوقا بفارق بسيط على الفائز الأول. أما المركز الثالث فقد احتله نادي الجونة الرياضي، الذي جمع 159.9 نقطة، مما يؤكد التنافسية الشديدة بين الأندية الكبيرة. تعكس هذه النتائج توازن المهارات بين الفرق المشاركة، حيث كانت المسافات بين المراكز الأولى ضيقة للغاية.

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الأساس المنهجي للترتيب والنقاط

يعتمد ترتيب الفرق على مجموع النقاط التي يحققها كل عضو في الفريق خلال أيام المنافسة الثلاثة. يتم احتساب كل قطعة سمكة يتم اصطيادها وفقًا لأنواع محددة ووزن دقيق، لضمان العدالة في التقييم. شارك في البطولة منتسبون من عدة أندية مرموقة، بما في ذلك يخت الإسكندرية "أ"، ويخت الإسكندرية "ب". كما ضم القائمة سبورتنج الرياضي، والنادي النوبي العام بالإسكندرية، وهليوبوليس الرياضي "أ"، وهليوبوليس الرياضي "ب". شاركت أيضا فرق مثل المعادي واليخت، والزهور "أ"، والزهور "ب"، وضباط المراقبة الجوية، وبيجاسوس دريم لاند، ومكادي، والبحري اليوناني.

التتويج الفردي لأفضل صياد في البطولة

في المنافسات الفردية، تربع كريم وحيد، لاعب نادي سبورتنج، على عرش اللقب بفوزه بلقب أفضل صائد في البطولة. جمع كريم وحيد رصيدا قدره 133.4 نقطة، متقدما بفارق ملحوظ عن زملائه في المنافسات. جاء زميله في الفريق عصام علوي في المركز الثاني، محققا 112.6 نقطة، مما يعزز هيمنة نادي سبورتنج على الجوائز الفردية. أما المركز الثالث في التصنيف الفردي فقد ذهب إلى عمرو كمال، لاعب نادي هليوبوليس، برصيد 92.8 نقطة. تظهر هذه النتائج تفوق نجوم سبورتنج في تقنيات الصيد واستراتيجيات الانتظار.

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دور المحافظ والوزارات في تعزيز السياحة

أعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن سعادته بنجاح البطولة، مؤكدا أن استضافة هذه الفعاليات تمثل إضافة مهمة للمحافظة. أشار المحافظ إلى أن مثل هذه الأحداث تسهم في تعزيز مكانة مصر والبحر الأحمر باعتبارهما مقصداً لممارسة الرياضات المختلفة. أكد الدكتور وليد البرقي أن الحدث يعمل كعنصر جذب قوي للسياحة الرياضية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي. تطلع المحافظ إلى أن يكون نجاح بطولة هذا العام خطوة إيجابية نحو استضافة المزيد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

التكامل بين البيئة والرياضة والاتحاد

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أهمية الترويج للمقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر. مشير إلى أن البلاد تتميز بتنوع طبيعي وبيولوجي يمثل ثروة مهمة ومقومات جذب لا تتوافر بالقدر نفسه في العديد من الدول. من جانبه، أعرب المهندس محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة. وأكد المهندس محمد قداح أن هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود لإنجاح مثل هذه الأحداث الرياضية. أكدوا جميعا أن ممارسة الصيد وفق الضوابط المنظمة تسهم في تحقيق التوازن بين الأنشطة الرياضية والحفاظ على البيئة البحرية.