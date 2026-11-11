سجل بنك القاهرة أرباحاً صافية 12.67 مليار جنيه في تسعة أشهر 2026

أفصح بنك القاهرة عن صافي أرباح بعد الضرائب 12.67 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2026، مع ارتفاع أرباح قبل الضرائب إلى 18.83 مليار جنيه، ما يعكس أداءً قويًا في قطاع المصرفي.

أفصح بنك القاهرة عن نتائج مالية تفوق توقعات المستثمرين، حيث بلغت صافي أرباحه بعد الضرائب 12.67 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ، وهو ارتفاع طفيف على 12.57 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2025. تسجل البنك أيضًا ارتفاعًا في الأرباح قبل ضريبة الدخل، حيث بلغت 18.83 مليار جنيه في 2026 مقابل 17.69 مليار جنيه في 2025.

تفاصيل النسب والأداء المالي

يُظهر القوائم المالية المستقلة أن صافي الدخل من العائدات ارتفع إلى 27.74 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 25.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025. كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 5.15 مليار جنيه، متجاوزًا 4.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة. هذه الأرقام تُجسد رفعًا إجماليًا لصافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 32.9 مليار جنيه في تسعة أشهر 2026 مقابل 29.68 مليار جنيه في 2025.

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آراء السادة التنفيذيين وأثرها على السوق

صرح المدير التنفيذي للبنك بمشاركة في مؤتمر صحفي أن "المستوى المتزايد للربحية يعكس نجاح استراتيجيات التوسع وخفض التكاليف الفعلية". ومع ذلك، يشير بعض تقنيي السوق إلى أن الارتفاعات البسيطة قد تنبع من تغييرات في سياسات الضرائب أو تغير في تكوين العملاء.

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تأثير الأرقام على العملاء والمستثمرين

تؤثر هذه النتائج على توقعات العملاء والمستثمرين في القطاع المصرفي، حيث يمكن أن يعزز ذلك ثقة المستثمرين في سلطة بنك القاهرة وبالتالي يرفع قيمة أسهمه في البورصة المصرية. كما يتوقع أن تُلهم النتائج مكاسب أخرى في بنوك أخرى ضمن القطاع للتنافس على تقديم خدمات إضافية للقطاع التجاري والسياتي.

خطوات مستقبلية ومتابعة الأداء

من المتوقع أن يستمر بنك القاهرة في العمل على تعزيز كفاءته التشغيلية وتوسيع محفظته الاستثمارية، مع توقع تقرير القوائم المالية للعام الكامل في الربع الأول من عام 2027. وفي الوقت نفسه، سيستمر المتخصصون في مراقبة تأثيرات النشاط المصرفي على الاقتصاد الكلي للبلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.