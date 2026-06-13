سرقة معدات تدريب إنجلترا قبل مواجهة كرواتيا في كأس العالم 2026

تعرضت بعثة المنتخب الإنجليزي لسرقة معدات التدريب خلال نقلها إلى كانساس سيتي قبل بدء مشوارها في كأس العالم 2026، مما 생성 حالة من القلق وفتح تحقيق أمني.

تلقى منتخب إنجلترا ضربة غير متوقعة قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026 ، حيث تعرضت بعثة "الأسود الثلاثة" لحادث سرقة طالت معدات ال تدريب الخاصة بالفريق أثناء نقلها إلى مقر الإقامة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشحنة، القادمة من مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، تعرضت للسرقة مما أثار قلقًا داخل البعثة قبل المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا. وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، شملت المسروقات أحذية رياضية للاعبين، إلى جانب كرات البطولة الرسمية ومعدات تدريب أساسية. وتتزايد المخاوف من احتمال وجود أحذية لنجوم مثل هاري كين وجود بيلينجهام ضمن المسروقات، دون حصر نهائي للمفقودات حتى الآن.

此外، هناك شكوك حول تورط بعض العاملين في عملية النقل، مما دفع الجهات الأمنية لفتح تحقيق واسع لاستعادة المعدات. وتسابق الإدارة لتوفير بدائل سريعة لضمان عدم تأثر البرنامج التدريبي قبل بدء المنافسات. ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة كرواتيا مساء الأربعاء المقبل، mission لتحقيق لقب غاب منذ 1966. وتأتي هذه الحادثة لتضيف إلى سلسلة الأزمات التي شهدتها النسخة الحالية من كأس العالم، التي سبقتها أزمات تأشيرات وتنظيم وأمنية





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كأس العالم 2026 منتخب إنجلترا سرقة تدريب كرواتيا

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