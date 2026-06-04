سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب ثباتا في مصر اليوم الجمعة 5-6-2026، مع استمرار التداولات في محلات الصاغة. بلغ سعر عيار 18 5704 جنيها للشراء و5640 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر عيار 24 6707 جنيها للشراء و7520 جنيها للبيع.

أظهر سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر ثباتاً من دون تغيير بالتزامن مع مستهل تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026، داخل محلات الصاغة. آخر تحديث ل سعر الذهب ، السجل آخر تحديث لأوسط أعيرة الذهب وهو من عيار 18 نحو 5704 جنيها للشراء و5640 جنيها للبيع.

الضرائب: سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة، سعر الذهب في السعودية بآخر تحديث يسجل 742 ريالا مساء اليوم. سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه.

سعر الذهب اليوم، السجل سعر جرام الذهب ثباتا من دون أي تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المنتشرة علي مستوي الجمهورية. تحركات قبل الإغلاق، قبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الذهب بمقدار 25 جنيها في الجرام الواحد. آخر تحديث لسعر الذهب، السجل متوسط سعر الذهب 6655 جنيها بأخر تحديث له اليوم. سعر عيار 24، السجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6707 جنيها للشراء و7520 جنيها للبيع.

سعر عيار 22، بلغ سعر عيار 22 نحو 6922 جنيها للشراء و6893 جنيها للبيع. سعر عيار 21، السجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6655 جنيها للشراء و6580 جنيها للبيع. سعر عيار 18، بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5704 جنيها للشراء و5640 جنيها للبيع. سعر الجنيه الذهب، بلغ سعر الجنيه الذهب 53.24 ألف جنيه للشراء و52.63 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب، وصل سعر أوقية الذهب 4479 دولار للشراء و4478 دولار للبيع. تداولات الذهب، خلال شهر مايو 2026، تراجع سعر الذهب متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتوازي مع خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، من أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب و بما يعادل 8.7 طن من الذهب مما عكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.

و تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية، انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في محال الصاغة. وتراجعت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية، دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأسهم والأصول الأعلى عائدًا، ما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو موجة تصحيح سعري للمعدن النفيس بعد المكاسب القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، مدعومة بهدوء نسبي في المخاوف الاقتصادية والسياسية. ترقب الأسواق ولا تزال حركة الأسعار في السوق المصرية؛ مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب محليًا





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