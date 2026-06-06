سعر الدولار اليوم في مصر

حافظ سعر الدولار على حالة من الاستقرار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر مستويات تعاملات أمس السبت 6 يونيو 2026. ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام المتعاملين في القطاع المصرفي، خاصة مع ارتباطه المباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

سعر الدولار اليوم حافظ على حالة من ال استقرار في ال بنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر مستويات تعاملات أمس السبت 6 يونيو 2026. ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام المتعاملين في القطاع ال مصر في، خاصة مع ارتباطه المباشر بالعديد من الأنشطة ال اقتصاد ية والتجارية.

وتعد الأسعار المعلنة من البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة التداول داخل القطاع المصرفي. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ نحو 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، وهو المستوى نفسه الذي سجله الدولار داخل بنك مصر. ويعكس هذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في مصر حالة التوازن التي تشهدها السوق المصرفية. شهدت البنوك الخاصة مستويات متقاربة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل البنك التجاري الدولي سعر 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء.

كما سجل بنك الإسكندرية السعر نفسه عند 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء، ما يعكس تقارب السياسات التسعيرية داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية. أما بنك فيصل الإسلامي فقد سجل سعر الدولار عند 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، وهو مستوى مماثل للأسعار المسجلة في عدد من البنوك الحكومية. سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد بلغ نحو 51.90 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء، ليأتي ضمن أعلى الأسعار المسجلة للشراء بين البنوك خلال التعاملات الأخيرة.

وفي المصرف المتحد سجل الدولار 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء، ليستمر ضمن النطاق السعري السائد في السوق المصرفية المصرية. ويعكس هذا التقارب استمرار حالة الاستقرار النسبي التي تميز سوق الصرف المحلية خلال الفترة الراهنة. استقرار سعر الدولار يعزز هدوء سوق الصرف تشير الأسعار المعلنة إلى استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، مع تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر.

ويتابع المواطنون والمستثمرون بصورة يومية تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نظرًا لأهميته الكبيرة في تحديد تكلفة العديد من السلع والخدمات، فضلًا عن تأثيره على قرارات الاستثمار والتجارة الخارجية. وتبقى أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة مستمرة من مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بالأنشطة الاقتصادية والمالية داخل السوق المصرية. أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يونيو 2026البنك المركزي المصري: 51.89 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء. بنك مصر: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي CIB: 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء. بنك فيصل: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء.

بنك قناة السويس: 51.90 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء. المصرف المتحد: 51.87 جنيه للبيع و51.77 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 51.82 جنيه للبيع و51.72 جنيه للشراء. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.02 جنيه للبيع و51.92 جنيه للشراء. بنك الكويت الوطني: 51.85 جنيه للبيع و51.75 جنيه للشراء





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