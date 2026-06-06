سعر الدولار اليوم السبت 6-6-2026

شهد سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 6-6-2026 داخل السوق الرسمية بدون تغيير.

شهد سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم السبت 6-6-2026 داخل السوق الرسمية بدون تغيير. سعر الدولار اليوم أظهر متوسط سعر الدولار ثابتا داخل البنوك المصرية بعد آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي.

رسميا الآن، سعر الدولار بعد التراجع في البنوك. سعر الدولار مساء اليوم 5-6-2026، سعر الدولار اليوم الجمعة 5-6-2026. آخر تحديث، إجازة البنوك. أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل عمل البنوك اعتبارا من مساء الخميس حتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.75 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع. أقل سعر، بلغ أقل سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيها للشراء و 51.82 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و التجاري الدولي CIB. وصل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنوك كريدي أجريكول، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، ميد بنك، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، مصر، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري. أعلي سعر، وسجل أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الول، سايب، مصرف أبوظبي الأول





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