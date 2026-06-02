سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بعد حالة من التراجع التي شهدتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري أمس الإثنين.

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بعد حالة من التراجع التي شهدتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري أمس الإثنين.

وتباينت الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع. وفيما تدوال سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي ثبت سعر الدولار عند 51.97 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع. وفي بنك اتش اس بي سي استقر سعر الدولار عند 51.97 جنيها للشراء، و52.07 جنيها للبيع، وفي بنك البركة ثبت سعر الدولار عند 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع. وفي اليوم الثلاثاء، سجل 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل سجل سعر الدولار 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي سجلت العملة الخضراء نحو 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، وثبت سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري بنوك مصرية

United States Latest News, United States Headlines