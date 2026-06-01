سعر الدولار اليوم في مصر 1 يونيو 2026

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، أول أيام عمل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية 52.28 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى 52.27 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة 52.20 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC إلى 52.18 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع. بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي 52.13 جنيه للشراء و 52.23 جنيه للبيع. أسعار الدولار واليورو والريال اليوم في مصر الأحد 31 مايو 2026. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد. فيديو. سعر الدولار الأمريكي في مصر رسميا. سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 52.22 جنيه للشراء و 52.36 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر 52.27 جنيه. أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 52.30 جنيه. أقل سعر لبيع الدولار في البنوك 52.23 جنيه





