سعر الدولار يهبط إلى 51.87 جنيه للشراء

سجل سعر الدولار هبوطا ملحوظا في أول تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

سجل سعر الدولار أمام ال جنيه هبوطا ملحوظا أول تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 بالتزامن مع عودة ال بنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك حيث هبط الدولار دون مستوى 52 جنيه ًا ليسجل في بعض ال بنوك نحو 51.87 جنيه للشراء وسط متابعة واسعة لتحركات سوق الصرف خلال أول يوم عمل رسمي بعد العطلة.

وجاء تراجع الدولار مقارنة بمستويات ما قبل إجازة العيد حيث سجل يوم الاثنين 25 مايو في عدد من البنوك الكبرى نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع ليفقد اليوم ما يتراوح بين 26 و36 قرشًا تقريبًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة. سعر الدولار في البنك الأهلي وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع متراجعًا بنحو 26 قرشًا مقارنة بأسعار ما قبل الإجازة.

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. بينما بلغ في بنك QNB الأهلي نحو 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع. وفي بنك HSBC سجل الدولار 51.97 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

في حين سجل كريدي أجريكول أقل سعر للدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع. ويأتي تراجع الدولار بالتزامن مع هدوء نسبي في سوق الصرف واستقرار المعروض من العملات الأجنبية داخل البنوك بعد انتهاء عطلة العيد وسط ترقب الأسواق لتحركات أسعار العملات خلال الأيام المقبلة. أسعار الدولار اليوم في البنوك البنك الأهلي المصري 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. بنك مصر 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع. QNB الأهلي 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي CIB 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

بنك البركة 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني NBK 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. كريدي أجريكول 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع





