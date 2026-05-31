سعر الدولار اليوم الأحد 31-5-2026 في البنوك

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار الان في البنوك مسجلا 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 31-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك نكست 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصري الخليجي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع





5807 جنيهًا .. آخر سعر لعيار 18 اليوم
استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2026 بدون تغيير.

بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
ثبت سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2026 بدون تغيير.

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026
شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026
شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026
تشهد محافظة أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

سجل 6775 جنيها .. آخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب اليوم
استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 31-5-2026 بدون تغيير.

