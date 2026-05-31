سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 مايو 2026

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 مايو 2026، أخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

يستعرض موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 31 مايو 2026، أخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي: 52.29 جنيه للشراء. 52.39 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية: 52.28 جنيه للشراء. 52.28 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى: 52.27 جنيه للشراء. 52.27 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي: 52.25 جنيه للشراء. 52.29 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلي: 52.23 جنيه للشراء. 52.33 جنيه للبيع. هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل: 52.22 جنيه للشراء. 52.36 جنيه للبيع. ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول والبركة: 52.20 جنيه للشراء. 52.30 جنيه للبيع. تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC إلى: 52.18 جنيه للشراء. 52.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني: 52.15 جنيه للشراء. 52.25 جنيه للبيع. بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي: 52.13 جنيه للشراء. 52.23 جنيه للبيع. أعلى سعر لصرف الدولار الآن في مصر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد.. فيديو أعلى سعر لشراء الدولار اليوم 52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك 52.30 جنيه. متوسط سعر الدولار في مصر 52.27 جنيه إجازة رسمية واليوم آخر أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، التي امتدت من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتي اليوم الأحد، على أن يُستأنف العمل صباح يوم غدا الاثنين الموافق 1 يونيو 2026





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار في مصر اليوم سعر الجنيه المصري بنوك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بيت الشعر العربي يواصل قراءة المشروعات النقدية المصرية بحلقة جديدة عن أحمد يوسف عليينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 31 مايو 2026، حلقة هذا

Read more »

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

Read more »

المباريات الودية الدولية اليوم السبت 31-5-2026يشهد اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 إقامة عدد من المباريات الودية الدولية التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبات الوطنية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 31-5-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 31-5-2026

Read more »

الطقس اليوم.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجةتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 31 مايو 2026 ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء..

Read more »

آخر مستجدات أسعار الذهب والعملات والفوراق الجوية في مصر الأحد 31 مايو 2026قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية تتضمن أسعار سبائك الذهب اليوم، أسعار الذهب عيار 18 و21 و24، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، وتوقعات درجات الحرارة المرتفعة في معظم مناطق البلاد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

Read more »