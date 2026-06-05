سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر يظل ثابتا

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر ثباتا من دون تغيير اليوم الجمعة 5-6-2026، داخل محلات الصاغة. آخر تحديث لأكبر عيار ذهبواستقر آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6707 جنيها للشراء و 7520 جنيها للبيع.

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر ثباتا من دون تغيير اليوم الجمعة 5-6-2026، داخل محلات الصاغة . آخر تحديث لأكبر عيار ذهبواستقر آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6707 جنيها للشراء و 7520 جنيها للبيع.

سعر الذهب في السعودية بآخر تحديث يسجل 742 ريالا مساء اليوم. سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر، يتراجع بقوة ويتسبب بخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، يبلغ 6655 جنيها للشراء و 6580 جنيها للبيع. سعر عيار 18 الأوسط انتشارا في مصر، يبلغ نحو 5704 جنيها للشراء و 5640 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر، يبلغ 53.24 ألف جنيه للشراء و 52.63 ألف جنيه للبيع. سعر أوقية الذهب عالميا، يبلغ 4479 دولار للشراء و 4478 دولار للبيع. خلال شهر مايو 2026، تراجع سعر الذهب متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتوازي مع خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، من أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب و بما يعادل 8.7 طن من الذهب.

و تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية، انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في محال الصاغة. وتراجعت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية، دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأسهم والأصول الأعلى عائدًا، ما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو موجة تصحيح سعري للمعدن النفيس بعد المكاسب القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، مدعومة بهدوء نسبي في المخاوف الاقتصادية والسياسية. ترقب الأسواق ولا تزال حركة الأسعار في السوق المصرية؛ مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب محليًا





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