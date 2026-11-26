تراجع سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس ليصل إلى 5615 جنيهاً، بينما أظهرت التحليلات استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية وتأثيرها على أسعار المعدن النفيس.

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن نعي شهداء حادث الطريق الدائري، في خطوة جاءت متزامنة مع تزايد الاهتمام بأسعار الذهب والبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تأثرت الأسواق المحلية بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتبطت حركة الأسواق المحلية والعالمية بتفاؤل بشأن رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار الضغوط التضخمية وقوة أداء الاقتصاد الأمريكي، مما قلص الجاذبية الاستثمارية للمعدن النفيس باعتباره أصلاً لا يدر عائداً فورياً لحائزيه.

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تطورات أسعار الذهب محلياً وعالمياً

شهد جرام الذهب عيار 21 تراجعاً بمقدار 10 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الأربعاء، ليُسجل سعره نحو 5615 جنيهاً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6417 جنيهاً، وعيار 18 نحو 4813 جنيهاً، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 44920 جنيهاً وقت كتابة التقرير.

وأوضح فاروق ، مدير مرصد الذهب، أن السوق المحلية شهدت تقلبات كبيرة خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 75 جنيهاً، بدءاً من افتتاح التعاملات عند 5550 جنيهاً، ثم هبوطه إلى 5470 جنيهاً خلال الجلسة، قبل أن يختم عند 5625 جنيهاً.

على المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 32 دولاراً، بعد أن بدأت الجلسة عند 3548 دولاراً، وهبطت إلى 3442 دولاراً، لتختتم عند 3580 دولاراً، وهي تحركات تعكس حدة التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً.

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تحليلات الأداء السنوي والمقارنات التاريخية

أكد فاروق أن الأسعار لا تزال تتحرك دون مستويات بداية نوفمبر، إذ يقل جرام الذهب عيار 21 بنحو 545 جنيهاً عن مستوى 6160 جنيهاً المسجل مطلع الشهر، بتراجع يقارب 8.9%، بينما تقل الأوقية بنحو 301 دولار عن مستوى 3875 دولاراً، بانخفاض نسبته 7.8%.

وأضاف مدير مرصد الذهب أن جرام الذهب عيار 21 تراجع منذ بداية عام 2026 بنحو 215 جنيهاً، بنسبة 3.7%، مقارنة بمستوى 5830 جنيهاً، فيما فقدت الأوقية نحو 744 دولاراً، بما يعادل 17.2%، مقارنة بمستوى 4318 دولاراً في بداية العام.

ولفت فاروق إلى أن الأوقية تبتعد بنحو 2052 دولاراً عن قمتها التاريخية البالغة 5626 دولاراً، المسجلة في 29 يناير 2026، بانخفاض يقارب 36.5%، بينما يقل جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 1985 جنيهاً عن قمته البالغة 7600 جنيه، بتراجع يقارب 26.1%.

البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على الذهب

جاءت تحركات الذهب عقب جلسة شديدة التقلب شهدت هبوط الأوقية إلى مستويات دون 3500 دولار، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها، وسط عمليات بيع واسعة وإعادة تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وشرح فاروق أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة عززت الضغوط على المعدن الأصفر، بعدما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، عقب زيادة بلغت 0.5% في سبتمبر، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.1% في سبتمبر، بما يعزز المخاوف من صعوبة عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي في الأجل القريب.

وأضاف مدير مرصد الذهب أن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 4.3% خلال الربع الثالث، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 3.4%، وبمعدل نمو 2.2% خلال الربع الثاني.

آراء المحللين ومستقبل الأسعار

أشار بارت ميليك ، من شركة TD Securities ، إلى أن الذهب يتعرض لضغوط ناجمة عن مخاطر استمرار التضخم وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، لكنه يرى أن احتمالات حدوث موجة هبوط حادة إضافية قد تكون محدودة، في ظل توقف المتداولين المعتمدين على الخوارزميات عن تكوين مراكز بيع على المكشوف.

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وأوضح بارت ميليك أن اجتماع عدة عوامل، من بينها ارتفاع التضخم الأساسي، ونمو الدخل الشخصي بنسبة 0.7%، ورفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4.3%، دفع المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الذهب.

وأشار إلى أن مستوى 3450 دولاراً للأوقية يمثل منطقة دعم قصيرة الأجل، بينما يتطلب هبوط الأسعار إلى نطاق 3200-3300 دولار ظهور مبررات اقتصادية أقوى تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن زيادات أسعار الفائدة.

في المقابل، لا يرى بارت ميليك أن الذهب حدد قاع موجة الهبوط الحالية، لكنه يحتفظ بنظرة إيجابية طويلة الأجل، متوقعاً إمكانية صعود الأسعار إلى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2027، شريطة استقرار أسعار النفط وتراجع التضخم السنوي.

التضخم والاحتياطي الفيدرالي والتوقعات القادمة

أكد فاروق أن قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية ساهمت في دعم الدولار، ما شكل ضغطاً إضافياً على الذهب، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل أحد عوامل دعم الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن تأثيرها لم يكن كافياً لتعويض الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتزايد توقعات التشديد النقدي.

ولفت إلى أن انخفاض السيولة العالمية بالتزامن مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة قد يحد من وضوح الاتجاهات السعرية خلال جلسة الخميس، ويزيد احتمالات استمرار التقلبات في الأسواق.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، والذي يمثل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة خلال عام 2026، وسط استمرار التضخم فوق المستهدف وقوة مؤشرات النمو الاقتصادي.