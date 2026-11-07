سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 50 جنيها لعيار 21 السبت 7 نوفمبر

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 بنحو 50 جنيها للبيع مقابل 40 جنيها للشراء. سجل الجرام 6210 جنيه بيعا و6180 جنيها شرائا مع انخفاض باقي الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري.

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال تعاملات السبت الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام 2026، وذلك في محلات الصاغة على مستوى البلاد. وقد شهد الجرام انخفاضا في قيمته مقارنة باليوم السابق، حيث هبط سعر البيع بقيمة 50 جنيها وسعر الشراء بـ40 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت نحو 6210 جنيهات للبيع، مقابل 6180 جنيها للشراء. وكان الجرام قد سجل أمس الجمعة 6 نوفمبر نحو 6260 جنيها للبيع و6220 جنيها للشراء، ليسجل اليوم انخفاضًا بقيمة 50 جنيها في سعر البيع، و40 جنيها في سعر الشراء.

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تراجع أسعار جميع أعيرة الذهب

وجاء انخفاض عيار 21 بالتزامن مع تراجع أسعار باقي أعيرة الذهب في السوق المحلية، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 60 جنيها للبيع و45 جنيها للشراء، ليصل سعره إلى 7095 جنيها للبيع و7065 جنيها للشراء.

بينما تراجع عيار 18 بقيمة 40 جنيها للبيع و35 جنيها للشراء، مسجلا 5325 جنيها للبيع و5295 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 انخفاضًا قدره 35 جنيها للبيع و25 جنيها للشراء، ليبلغ 4140 جنيها للبيع و4120 جنيها للشراء.

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هبوط سعر الجنيه الذهب والأونصة

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 400 جنيه للبيع، ليسجل اليوم نحو 49680 جنيها للبيع و49440 جنيها للشراء، مقابل 50080 جنيها للبيع و49760 جنيها للشراء أمس الجمعة.

وبلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم السبت نحو 220745 جنيها للبيع و219680 جنيها للشراء، مقابل 222525 جنيها للبيع و221100 جنيه للشراء أمس الجمعة، في ظل التراجع العام للأسعار المحلية.

التباين مع الارتفاع العالمي للدولار

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4066.03 دولار اليوم السبت، مقابل 4049.57 دولار أمس الجمعة، بزيادة بلغت 16.46 دولار، مما يعكس تباينا بين السعر العالمي والسعر المحلي بالجنيه.

وسجل سعر دولار الصاغة اليوم السبت نحو 54.29 جنيها، مقابل 53.84 جنيها في البنك، وفق الأسعار المعلنة. وكان دولار الصاغة قد سجل أمس الجمعة نحو 54.95 جنيها، بينما بلغ سعر الدولار في البنك 53.85 جنيها.