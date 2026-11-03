سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 تراجع إلى 7015 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، حيث سجل عيار 24 مستوى 7015 جنيها للبيع و6960 جنيها للشراء، مع انخفاض ملحوظ في جميع الأعيرة الأخرى.

شهد سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين الموافق الثاني من نوفمبر عام 2026، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية والمعلنة في السوق المحلية. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو المعيار الأوسع انتشارًا للمقارنة، مستوى 7015 جنيهًا مصريًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6960 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد.

يمثل هذا التراجع انخفاضًا واضحًا مقارنة بالأسعار المسجلة قبل أسبوعين، حيث كان جرام الذهب عيار 24 يسجل مستويات أعلى بكثير. وبالمقارنة المباشرة مع الأسعار المسجلة في يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر الماضي، انخفض سعر البيع للجرام بمقدار 175 جنيهًا مصريًا، فيما انخفض سعر الشراء بمقدار 185 جنيهًا مصريًا، مما يعكس ضغطًا هبوطيًا واضحًا على السوق.

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انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة

لم يقتصر التراجع على عيار 24 فحسب، بل شمل جميع أعيرة الذهب الأخرى المعروضة في السوق، مما يؤكد اتجاه السوق العام نحو الانخفاض. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر استخدامًا في صنع المجوهرات، اليوم مستوى 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ 6290 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء في تاريخ 26 أكتوبر.

وفيما يخص عيار 18، وهو العيار المستخدم أيضًا في صناعة الحلي، فقد سجل سعره 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء اليوم. وكان هذا العيار قد سجل في 26 أكتوبر الماضي مستوى 5390 جنيهًا للبيع و5355 جنيهًا للشراء، مما يعني انخفاضًا يتراوح بين 125 و135 جنيهًا لكل جرام حسب عملية البيع أو الشراء.

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كما سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم. وفي التاريخ السابق، كان سعر هذا العيار 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء، مما يشير إلى استمرار الزخم الهبوطي في أسعار الذهب المحلي بمختلف تركيباته ونقائه.

هبوط كبير للجنيه الذهب والأونصة

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يعتبر مؤشرًا مهمًا للمتداولين والمستثمرين في السوق المحلية، انخفاضًا كبيرًا في قيمته الإجمالية. فقد بلغ سعره اليوم الإثنين 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء. وفي المقابل، كان سعر الجنيه الذهب قد سجل في يوم 26 أكتوبر نحو 50320 جنيهًا للبيع و50000 جنيه للشراء.

وبالمقارنة بين السعرين، تراجعت قيمة الجنيه الذهب بمقدار 1200 جنيه في سعر البيع، كما انخفض سعر الشراء بمقدار 1280 جنيهًا، وهو فرق كبير يؤثر على صافي أرباح من قاموا بالبيع أو يخططون للشراء على المدى القصير.

وبالنسبة لسعر الأونصة بالجنيه المصري، فقد سجلت اليوم مستوى 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء. وفي تاريخ 26 أكتوبر، كانت الأونصة تسجل 223590 جنيهًا للبيع و222170 جنيهًا للشراء، مما يعني تراجع سعر البيع بمقدار 5330 جنيهًا، وانخفاض سعر الشراء بمقدار 5690 جنيهًا.

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تأثير أسعار الدولار العالمية والمحلية

على المستوى العالمي، سجلت الأونصة الأمريكية من الذهب اليوم مستوى 3912.06 دولار، مقابل 4015.26 دولار في يوم 26 أكتوبر، بانخفاض قدره 103.20 دولار. هذا الانخفاض في السعر العالمي يلعب دورًا مباشرًا في خفض أسعار الذهب محليًا، خاصة عند تحويله إلى العملة المحلية.

وسجل سعر دولار الصاغة في يوم 26 أكتوبر نحو 55.69 جنيه، بينما بلغ السعر المعلن في البنك المركزي 55.42 جنيه. هذا الاختلاف في سعر العملة يضيف طبقة أخرى من التعقيد على تحديد الأسعار النهائية للذهب في السوق المصرية، حيث يتأثر سعر الجنيه المصري والذهب بالتزامن بالأسواق الدولية ومعدلات الصرف المحلي.