سعر الريال السعودي استقر في التعاملات الصباحية

سجل سعر الريال السعودي استقرارا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17-6-2026، بحسب مواقع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سجل سعر الريال السعودي استقرارا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17-6-2026، بحسب مواقع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. في البنوك بين 12.94 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري اليوم 13.33 جنيه للشراء، مقابل 13.40 جنيه للبيع. وتداول سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الثلاثاء عند 13.33 جنيه للشراء، مقابل 13.40 جنيه للبيع. واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند 13.30 جنيه للشراء مقابل 13.40 جنيه للبيع. وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي اليوم مقابل الجنيه المصري 13.24 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 13.36 جنيه للشراء مقابل 13.40 جنيه للبيع. فيما تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي اليوم عند 13.34 جنيه للشراء مقابل 13.38 جنيه للبيع. واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 13.34 جنيه للشراء، مقابل 13.39 جنيه للبيع. وتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 12.94 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع





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