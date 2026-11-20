انخفاض سعر الذهب عيار 21 إلى 5675 جنيهًا للبيع اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بفارق 130 جنيهًا، مع تراجع شامل للأعيرة الأخرى والجنيه الذهب في السوق المحلية.

شهد سوق الذهب المحلي في مصر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 تراجعا جديدا وملموسا في الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين نحو 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء، مما يعكس هبوطا واضحا في قيمة هذا المعدن النفيس مقارنة بالجلسات السابقة.

تفاصيل تراجع سعر عيار 21 والجنيه الذهب

وبالمقارنة المباشرة مع تعاملات يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، الذي سجل فيه الجرام 5805 جنيهات للبيع و5755 جنيهًا للشراء، يتضح أن سعر البيع انخفض بواقع 130 جنيهًا، بينما انخفض سعر الشراء بواقع 120 جنيهًا، مما يضع الضغط على الراغبين في بيع الذهب أو شرائه في هذه اللحظة بالذات.

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وفي ظل استمرار هذا الانخفاض، سجل الجنيه الذهب سعر 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء اليوم الجمعة، مقابل 46440 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء أمس، ليُسجل تراجعًا إجماليًا بقيمة 1040 جنيهًا في سعر البيع و960 جنيهًا في سعر الشراء خلال يوم واحد.

انخفاض شامل في أعيرة الذهب الأخرى

لم يكن الانخفاض مقصورًا على العيار 21، بل شمل كامل فئات الذهب في محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 6485 جنيهًا للبيع و6440 جنيهًا للشراء، بانخفاض واضح عن مستوى 6634.25 جنيهًا للبيع و6577.25 جنيهًا للشراء الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

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وبالنسبة للعيار 18 الأقل تكلفة والأكثر استهلاكا في صناعة الحلي المحلية، سجل السعر 4865 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء اليوم، بعد أن كان عند مستوى 4975.75 جنيهًا للبيع و4932.75 جنيهًا للشراء أمس الخميس، مسجلاً انخفاضًا بقيمة 110.75 جنيه في البيع و102.75 جنيهًا في الشراء.

تأثير التراجع على السوق المحلية

يأتي هذا التراجع السعري ليزيد من حيرة المتعاملين في السوق المصرية، حيث يعتبر عيار 21 هو المرجع الأساسي لأغلب عمليات الشراء والبيع والاستثمار، مما يجعل متابعة تحركاته يومية أمرا بالغ الأهمية لاتخاذ القرار المالي السليم في ظل التقلبات المستمرة.