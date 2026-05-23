سعر الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 أمام الجنيه المصري .. استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري قبل العيد

تتأثر أسعار الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار داخل الأسواق، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري قبل انطلاق تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي الذي يعد العملة الأكثر تأثيرا في حركة الأسواق والتعاملات التجارية داخل مصر.

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفقاً لآخر تحديث مساء أمس السبت مستوى 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي...





