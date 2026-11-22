ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ليسجل عيار 21 مستوى 5510 جنيهًا للبيع. تفاصيل كاملة عن تحركات السوق وأثر الدولار.

شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، موجة ارتفاع واضحة في الأسعار، حيث سجل عيار 21 مستويات قياسية جديدة داخل محلات الصاغة، مما يعكس تفاؤل المتعاملين في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 5510 جنيهًا للبيع، و5470 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أمس السبت التي كانت 5460 جنيهًا للبيع و5410 جنيهات للشراء، ليسجل بذلك زيادة قدرها 50 جنيهًا في سعر البيع، و60 جنيهًا في سعر الشراء.

Also read إصلاح عطل في محطة رفع الصرف الصحي بمدينة المستقبل بمحافظات القناة

تحليل تفاصيل ارتفاع أسعار العيارات

وتتصدر حركة عيار 21 اهتمامات المتعاملين في سوق الذهب المصري، باعتباره من الأعيرة الرئيسية المتداولة على نطاق واسع بين الجمهور، وهو ما يجعل متابعة أسعاره اليومية من الأولويات المهمة للراغبين في شراء أو بيع الذهب للاستثمار أو الحيازة.

وقدمت المقارنة بين أسعار اليوم والأمس دلالات واضحة على تفاوت حجم الارتفاع، حيث سجلت قيمة الزيادة في سعر الشراء زيادة أكبر من تلك المسجلة في سعر البيع، حيث بلغ الفارق بين السعرين 60 جنيهًا للشراء مقابل 50 جنيهًا للبيع.

Advertisement

وفي نفس السياق، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 4725 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3675 جنيهًا للبيع، و3645 جنيهًا للشراء، ما يعكس اتساع دائرة الارتفاع لتشمل مختلف الدرجات.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 6295 جنيهًا للبيع، و6250 جنيهًا للشراء، مواكبًا بذلك الموجة الصعودية التي شهدتها السوق خلال تعاملات يوم الأحد، مما يضع أسعارًا مرجعية جديدة للمستثمرين في هذا القسم.

حركة أسعار الجنيه الذهب والأونصة

وعلى صعيد الوحدات الأكبر، سجل سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 44080 جنيهًا للبيع، و43760 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 43680 جنيهًا للبيع و43280 جنيهًا للشراء في اليوم السابق.

وبهذا الشكل، ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه، بينما زاد سعر الشراء بنحو 480 جنيهًا، بالتزامن مباشر مع ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات، مما يؤكد ترابط هذه الأسعار بشكل وثيق.

Advertisement

أما بالنسبة للسوق العالمية المحلية، فقد بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 195865 جنيهًا للبيع، و194440 جنيهًا للشراء، مقابل 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهات للشراء أمس السبت.

تأثير سعر الدولار على تحركات الذهب

وعلى صعيد العملة الصعبة، سجل دولار الصاغة اليوم الأحد نحو 55.37 جنيه، مقابل 53.80 جنيه في البنك المركزي، في حين بلغ سعر دولار الصاغة أمس السبت 54.94 جنيه، وسجل الدولار في البنك 53.61 جنيه.

وبذلك ارتفع سعر صرف دولار الصاغة بقيمة 43 قرشًا مقارنة بتعاملات أمس السبت، فيما زاد السعر المعلن للدولار في البنك بنحو 19 قرشًا، وهو ما يساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة الذهب محليًا ودفع الأسعار للأعلى.

وتظل متابعة سعر الذهب عيار 21 اليوم من أبرز اهتمامات المتعاملين في سوق الصاغة، في ظل الارتفاع الذي سجلته الأسعار خلال تعاملات الأحد مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس السبت، مع توقعات مستمرة لمواصلة هذه الديناميكية.