سعر الدولار اليوم في مصر: آخر تحديثات البنوك 26 أبريل 2026

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026، مع تسجيل أدنى سعر للبيع في بنك المصرف العربي.

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، تقلبات ملحوظة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل أدنى سعر للبيع في بنك المصرف العربي عند مستوى 52.06 جنيه مصري.

يأتي هذا التطور في ظل متابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين للتغيرات في سعر الصرف، والتي تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد رصد موقع صدى البلد أسعار الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك في ختام تعاملات اليوم، لتقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي. وتفصيلاً، فقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.70 جنيه للشراء و 52.80 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك أبوظبي الإسلامي 52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك نكست إلى 52.68 جنيه للشراء و 52.78 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس إلى 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع. وشهد البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاعاً طفيفاً في سعر الدولار، حيث بلغ 52.63 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع في كلا البنكين. وبالمثل، سجل بنك التنمية الصناعية نفس السعر، وهو 52.63 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع.

أما بنك التجاري الدولي CIB وبنك كريدي أجريكول فقد سجلا سعر 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر الدولار في بنك البركة وبنك أبوظبي التجاري إلى 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع. في حين سجل بنك الإسكندرية سعر 52.53 جنيه للشراء و 52.63 جنيه للبيع. وقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاعاً رسمياً في سعر الدولار، حيث بلغ 52.63 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الارتفاع الرسمي التوجه العام في السوق المصرفية، والذي يشير إلى استمرار الضغوط على الجنيه المصري. ويعتبر بنك المصرف العربي هو البنك الذي قدم أقل سعر للبيع للدولار اليوم، حيث سجل 51.96 جنيه للشراء و 52.06 جنيه للبيع. ويبلغ متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم حوالي 52.67 جنيه. وتشير هذه التطورات إلى أن السوق المصرفية المصرية تشهد حالة من عدم الاستقرار، وأن سعر الدولار قد يشهد المزيد من التقلبات في الفترة القادمة.

من المهم للمستثمرين والمواطنين متابعة هذه التطورات عن كثب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أموالهم. كما يجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الضغوط على الجنيه المصري، وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفية. وتشمل هذه الإجراءات زيادة المعروض من الدولار، والسيطرة على الاستيراد، وتشجيع الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة المصرية العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لزيادة الإيرادات الدولارية.

إن تحقيق الاستقرار في السوق المصرفية المصرية هو أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار سعر الصرف البنوك المصرية الجنيه المصري الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines

