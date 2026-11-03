سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 2 نوفمبر 2026

تعرف على آخر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة بتاريخ 2 نوفمبر 2026 مع تفاصيل الشراء والبيع.

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026. وقد شهد السوق المصرفي المصري تبايناً طفيفاً في مستويات أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك العاملة في البلاد، وذلك وفقاً لأحدث تحديثات بيانات أسعار الصرف الرسمية. ويعكس هذا التباين ديناميكية حركة رأس المال والتحويلات المالية التي تجري عبر القنوات الرسمية.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 14.78 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.88 جنيه. أما في بنك مصر، فظهرت أسعار متقاربة جداً حيث كانت 14.78 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع. وفي السياق ذاته، سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء 14.83 جنيه وسعر بيع 14.87 جنيه، مما يجعله ضمن متوسطات السوق الحالية.

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سجل بنك الإسكندرية أسعاراً مطابقة للبنك الأهلي تقريباً، حيث كان سعر الشراء 14.78 جنيه وسعر البيع 14.88 جنيه. وفي المقابل، أظهر مصرف أبوظبي الإسلامي أسعاراً أعلى قليلاً مقارنة بغيره، بواقع 14.92 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع. كما سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء 14.76 جنيه وسعر بيع 14.86 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء في بنك البركة 14.81 جنيه وسعر البيع 14.88 جنيه.

تباين الأسعار بين البنوك المحلية والدولية

ارتفع سعر الشراء في بنك قناة السويس إلى 14.79 جنيه مقابل 14.89 جنيه للبيع. وسجل بنك HSBC سعر شراء 14.85 جنيه وسعر بيع 14.88 جنيه. كما ظهر بنك كريدي أجريكول بسعر شراء 14.76 جنيه وسعر بيع 14.86 جنيه. وفي بنك QNB مصر، استقر سعر الشراء عند 14.76 جنيه وسعر البيع عند 14.87 جنيه.

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في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الشراء 14.78 جنيه وسعر البيع 14.98 جنيه، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة. وسجل البنك المصري الخليجي سعر شراء 14.83 جنيه وسعر بيع 14.88 جنيه. كما سجل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء مرتفع نسبياً عند 14.88 جنيه وسعر بيع 14.91 جنيه. وفي بنك نكست، بلغ سعر الشراء 14.86 جنيه وسعر البيع 14.91 جنيه.

أدنى وأعلى أسعار الصرف في السوق

سجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر شراء في القائمة بواقع 14.49 جنيه، مقابل سعر بيع 14.89 جنيه. وفي المقابل، سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء 14.70 جنيه، لكنه شهد أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة بواقع 15.03 جنيه.这些数据 تعكس الفروق الطفيفة التي قد تختلف باختلاف عمولات التحويل والحجم اليومي للمعاملات في كل بنك.

هذه الأرقام تمثل الحالة الراهنة لسوق الصرف في مصر، وتوفر للجمهور معلومات دقيقة لاتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالتحويلات أو الصرف. يتم تحديث هذه الأسعار يومياً بناءً على ظروف السوق العالمية والمحلية، مما يجعل متابعتها أمراً ضرورياً للأفراد والشركات.

يشار إلى أن أسعار الصرف تخضع لتقلبات يومية قد تحدث بسبب العرض والطلب في السوق السوداء أو الرسمي، ولكن الأرقام المنشورة هنا تعتمد على القنوات البنكية الرسمية المعتمدة. ويستمر المتابعون لمتابعة هذه التحديثات عبر المصادر الاقتصادية الموثوقة لضمان الحصول على أدق التفاصيل.

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