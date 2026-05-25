سعر الدولار اليوم في مصر مساء الاثنين 25 مايو 2026 بالبنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك العاملة في مصر.

شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف داخل البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات مستقرة مقارنة بالتعاملات الآتية، حيث بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث معلن خلال التعاملات المسائية. ويعود استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية إلى متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ترقب قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة العملات الأجنبية وأسواق المال حول العالم.

ويؤثر سعر الدولار الأمريكي على أسعار الصرف في مصر بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد قيمته أمام العملات المختلفة، ومن أبرز هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقوة الاقتصاد الأمريكي. كما يؤثر حجم الطلب على الدولار داخل الأسواق، إلى جانب حركة الاستيراد والتصدير والميزان التجاري، بصورة مباشرة على أسعار الصرف، فضلا عن تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة التي قد تدفع الأسواق العالمية إلى حالة من التذبذب في أسعار العملات.

ويشهد سعر الدولار اليوم استقرار في العديد من البنوك، حيث بلغ سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم. ويعتبر سعر الدولار من أهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب تأثيره المباشر على قطاعات الاستيراد والتجارة والاستثمار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري البنوك التعاملات المسائية الاستقرار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًاتبدأ البنوك عملها غدًا الاثنين 25 مايو 2026 من الساعة ,...

Read more »

أسعار الذهب في البحرين اليوم 25 مايو 2026يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 25 مايو 2026

Read more »

يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه وسبب تسميته بذلكما هو يوم التروية 2026.. اليوم 25 مايو 2026 الموافق الثامن

Read more »

الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026، مدعومة بصعود الأوقية

Read more »

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ا جديد ا خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 مدعومة بصعود الأوقية عالمي ا واستمرار التوترات الجيوسياسية وسط حالة من | مصراوى

Read more »

رفض استئناف بـ5.3 مليون جنيه و315 ألف دولار ضد النادي المصريأسدلت محكمة الاستئناف العالي، اليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026 ، الستار بحكم نهائي على القضية

Read more »