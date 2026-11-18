استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم عند 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع مع تحركات السوق الحالية.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تداولات هادئة في البنوك الوطنية ومحال الصرافة المختلفة. جاء هذا الثبات في الأسعار متزامنا مع بداية الدوام الرسمي للبنوك المصرية، مما وفر استقرارا نسبيا للمتداولين والمستثمرين في السوق النقدي المحلي.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الرئيسية

كشف البنك المركزي المصري عن سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 53.6675 جنيه للشراء، و53.8046 جنيه للبيع، وفقا لأحدث تحديثات البيانات الرسمية. وواصلت العملة الأمريكية تحركاتها ضمن نطاق مستوى 53 جنيها، دون تسجيل تقلبات حادة أو انكسار للحدود السعرية المحددة.

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سجل البنك الأهلي المصري سعر 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، سواء في تعاملات النقد الأجنبي أو عمليات التحويلات المالية. وبالمثل، حافظ بنك مصر على نفس الأسعار عند 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع في جميع قنوات التداول المتاحة للعملاء.

كما لم يسجل البنك التجاري الدولي CIB أي تغيير في تسعيرته، حيث بقي سعر الشراء عند 53.67 جنيه وسعر البيع عند 53.77 جنيه. ويعكس هذا التوافق السعري بين البنوك الكبرى استقرارا في السيولة الأجنبية المتاحة لدى النظام المصرفي المحلي.

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تباين الأسعار في البنوك الحكومية والتجارية

سجل بنك التعمير والإسكان أسعارا منخفضة نسبيا مقارنة بغيره من المؤسسات المالية، حيث بلغ سعر الشراء 53.65 جنيه وسعر البيع 53.75 جنيه. وتشمل هذه الأسعار كل من تعاملات البنكنوت والتحويلات المالية الخارجة والداخلة.

في حين سجل بنك القاهرة وسعر قناة السويس 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع، متماثلين في تسعيرهما مع البنك الأهلي وبنك مصر. ويظهر هذا التقارب في الأسعار جهودا مشتركة من القطاع المصرفي لتثبيت قيمة العملة المحلية في ظل تحركات السوق.

تحليل أعلى وأدنى الأسعار وارتباطها بالسوق العالمي

سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للبيع عند 53.8046 جنيه، بينما احتل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر للبيع عند 53.75 جنيه. وفي مقابل ذلك، بلغ أعلى سعر للشراء 53.67 جنيه في كل من البنك المركزي، والبنك الأهلي، وبنك مصر، والتجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي وقناة السويس.

فيما سجل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر للشراء عند 53.65 جنيه. هذا التباين الطفيف يعكس المنافسة بين البنوك لتقديم أفضل خدمة لعملائها من المستوردين والمستثمرين في الأسواق الدولية.

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قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 19 شهرا أمام سلة العملات الرئيسية، مدعوما بتزايد رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتزايد التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، خاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بأكثر من توقعات الأسواق الأسبوع الماضي، مما عزز احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد النقدي. وقد يرفع هذا التوجه أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر المقبل، مما يضغط على العملات الأخرى بما فيها الجنيه المصري.

حقق مؤشر الدولار مكاسب على مدار خمس جلسات متتالية، ليصل إلى 103.66 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أبريل 2025. ويتوقع المحللون استمرار هذه الضغوط على الجنيه المصري طالما حافظ الدولار على هيمنته في الأسواق العالمية، مما يتطلب حذرًا في التعاملات المستقبلية.