تعرف على أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية الكبرى مثل الأهلي ومصر وقوميو.

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، في تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع البنكية. وقد سجلت أسعار الصرف في هذا اليوم تباينات طفيفة جداً بين المؤسسات المالية المختلفة، حيث تراوحت أسعار البيع والشراء ضمن نطاق ضيق يعكس ثباتاً عاماً في السوق.

في هذا السياق، حدد البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي عند 173.98 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 174.48 جنيه، وهو المستوى نفسه الذي اعتمده بنك مصر، مما يعكس التزاماً واضحاً بمعدلات متقاربة تخدم قطاعات المال والأعمال في البلاد. وتأتي هذه المعدلات كمرجع أساسي للمتداولين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات العملات الرئيسية أمام الجنيه.

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تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الكبرى

سجل البنك التجاري الدولي الدولي أعلى سعر شراء للدينار الكويتي في هذا اليوم، حيث حدد سعر الشراء عند 174.02 جنيه، مع تحديد سعر البيع عند 174.52 جنيه، مما يضعه في صدارة البنوك من حيث سعر الشراء للعملة الخليجية. وفي المقابل، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تطبيق نفس معدلات البنك الأهلي المصري، حيث استقر سعر الشراء على 173.98 جنيه وسعر البيع على 174.48 جنيه.

على الجانب الآخر، جاء بنك الإسكندرية بأقل أسعار في هذه القائمة، حيث حدد سعر الشراء للدينار الكويتي عند 173.89 جنيه، وسعر البيع عند 174.39 جنيه، وهو ما يشير إلى هامش ربح أوسع قليلاً مقارنة ببعض البنوك الأخرى. بينما عاد بنك QNB مصر ليؤكد بنفسه سعر البنك التجاري الدولي، بتحديد سعر الشراء عند 174.02 جنيه وسعر البيع عند 174.52 جنيه.

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تأثير عطلة البنوك على أسعار الصرف

يأتي هذا الثبات النسبي في الأسعار بالتزامن مع تعطيل البنوك العاملة في السوق المحلية بسبب العطلة الأسبوعية، وهو ما يحد من حجم التداول الفعلي ويحافظ على استقرار المعدلات المسجلة قبل بدء الإجازة. ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، حيث تتجه التعاملات نحو فترات راحة حتى استئناف العمل الرسمي الذي يعود فيه المتداولون إلى متابعة تقلبات السوق.

وتستمر هذه المعدلات كمؤشرات رئيسية لمتخذي القرار في القطاع الخاص والأسر، الذين يحتاجون إلى تحديد تكاليف المعاملات المستقبلية أو تحويلات العمالة، في ظل غياب حركة بيع وشراء نشطة تؤثر بشكل جذري على الأسعار اليومية خلال أيام العطلة.

آفاق السوق والتوقعات القادمة

مع عودة الحياة الطبيعية للعمل في البنوك المصرية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، من المتوقع أن تتحرك الأسعار بشكل طبيعي استجابة لعرض الطلب على العملة الخليجية، حيث لا تزال الكويت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر. وسيشهد السوق بعد استئناف العمل تحركات جديدة قد تعتمد على مؤشرات السوق الدولية ومحافظات الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي.

وتظل هذه المعدلات، التي تراوحت بين 173.89 و174.52 جنيه، هي المرجع المعتمد لهذا اليوم، حيث يلتزم جميع المشاركين في السوق بالأسعار المعلنة رسمياً من قبل كل مؤسسة مالية على حدة، مما يضمن شفافية التعاملات ويقلل من حالات التضخم في أسعار الصرف غير الرسمية.