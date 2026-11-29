تعرف على سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، حيث استقرت العملة البريطانية في البنوك المصرية، وتفاوتت أسعار الشراء والبيع بين 71.50 و72.09 جنيه.

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، حيث وثقت البنوك المصرية تحركات العملة البريطانية دون تقلبات حادة في السوق المحلية.

وبحسب آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 71.84 جنيه للشراء، فيما وصل أقل سعر للبيع إلى 71.88 جنيه، مما يعكس توازنًا نسبيًا في التداولات اليومية للورقة البريطانية.

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تباين أسعار الشراء في البنوك المحلية

يظهر تحليل أسعار الجنيه الإسترليني في عدد من البنوك الكبرى فروقًا طفيفة في معدلات الشراء، حيث سجل البنك الأهلي المصري 71.73 جنيه للشراء، بينما تراجع البنك التجاري الدولي CIB إلى 71.73 جنيه أيضًا.

وفي المقابل، سجل بنك قناة السويس 71.78 جنيه للشراء، ليظهر تباينًا بسيطًا مع بنك نكست الذي قدّم أدنى سعر للشراء عند 71.50 جنيه، مما يمنح المتعاملين خيارات متعددة بناءً على الفروق الطفيفة في السيولة.

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كما سجل بنك قطر الوطني الأهلي QNB 71.71 جنيه للشراء، وبنك الإسكندرية 71.60 جنيه، بينما حقق بنك أبوظبي التجاري 71.68 جنيه، مما يوضح تنافسية البنوك الخاصة والعامة في تحديد أسعار الشراء.

أما في فئة البنوك الإسلامية، فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 71.84 جنيه للشراء، وبنك فيصل الإسلامي 71.73 جنيه، في حين قدّم بنك البركة 71.73 جنيه أيضًا، مما يعكس استقرار النسب بين الكيانات المالية المختلفة.

أسعار البيع وتفاوت الهوامش الربحية

فيما يخص أسعار البيع، سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 71.98 جنيه، وهو نفس السعر الذي عرضه بنك مصر وبنك كريدي أجريكول، مما يدل على توحيد أسعار البيع في البنوك الكبرى.

ولفتت الأسعار في بنك قناة السويس الانتباه عند 72.02 جنيه للبيع، بينما ارتفع السعر في البنك التجاري الدولي CIB إلى 72.01 جنيه، مما يشير إلى تفاوت طفيف في هوامش الربح بين الكيانات.

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وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 72.09 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي عرضته نكست بنك وقطري الوطني الأهلي QNB، مما يجعلها من بين البنوك التي تقدم أعلى سعر بيع للعملة البريطانية في السوق.

في حين سجل بنك الإسكندرية 71.88 جنيه للبيع، وهو الأقل بين البنوك الكبرى، بينما تقدمت بنك البركة والبنك العربي الأفريقي الدولي بنفس السعر عند 71.98 جنيه، مما يعكس تنوع الاستراتيجيات السعرية.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB إلى 72.01 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 71.93 جنيه، مما يوضح وجود فجوة ضيقة بين أعلى وأقل سعر بيع في السوق المحلية.

تظهر هذه البيانات أن السوق المصرية تستقبل الجنيه الإسترليني بثبات نسبي، مع تفاوتات بسيطة تعكس استراتيجيات البنوك في إدارة السيولة وتلبية احتياجات العملاء، دون حدوث تحولات جوهرية في قيمة العملة مقارنة بالسابق.