سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 3 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مع تباين أسعار الشراء والبيع بين البنوك المصرية لتصل لأعلى سعر بيع 15.35 جنيه في بنك الكويت الوطني.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بشكل عام خلال تعاملات الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مع وجود فروق بسيطة ومتنوعة في أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب آخر تحديثات بيانات الصرف.

تباين أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي عند 15.25 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وأسعارهما متطابقة عند 15.16 جنيه للشراء و15.20 جنيه للبيع.

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على الجانب الآخر، سجل بنك الكويت الوطني أدنى سعر شراء للدرهم الإماراتي عند 15.02 جنيه، مقابل سعر بيع مرتفع نسبياً عند 15.35 جنيه، مما يعكس تبايناً واضحاً في هامش الربح بين البنوك المختلفة في السوق المحلي.

تحليل الفروق السعرية بين البنوك الكبرى

يلاحظ أن البنك الأهلي الكويتي سجل سعر شراء بـ 15.19 جنيه وسعر بيع بـ 15.23 جنيه، بينما جاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان عند 15.15 جنيه وسعر البيع ثابت عند 15.20 جنيه، مما يضعهما في نطاق متوسط الحركة السعرية للدرهم.

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في حين سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أدنى سعر شراء بين البنوك المسجلة عند 14.95 جنيه، وسعر بيع عند 15.20 جنيه، مما يشير إلى تفاوت استراتيجيات تسعير العملات الصعبة بين المؤسسات المالية المصرية.

تفاصيل أسعار البيع المرتفعة والمنخفضة

سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء بـ 15.16 جنيه وسعر بيع بـ 15.20 جنيه، وفي المقابل سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر بيع مرتفعاً عند 15.27 جنيه مقابل سعر شراء بـ 15.17 جنيه، وهو ما يوضح تنوع الهوامش بين البنوك.

كما سجل بنك الإسكندرية سعر شراء بـ 15.14 جنيه وسعر بيع بـ 15.20 جنيه، بينما سجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء منخفضاً عند 15.10 جنيه وسعر بيع عند 15.21 جنيه، مما يعكس ديناميكية السوق المصرية في تداول الدرهم الإماراتي.