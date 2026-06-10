سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري يظل ثابتاً على مستوى 13.75 جنيه في ظل تزايد الطلب على السفر والتحويلات

تستعرض المقالة آلية تحرك سعر الريال السعودي في البنوك المصرية في يوم 10 يونيو 2026، مع التركيز على متوسط الأسعار بين البنوك الحكومية والخاصة والتغير الطفيف في أسعار الشراء والبيع، مع إشارة إلى الإيرادات المرتبطة بالسفر والعمرة والحج والتحويلات المالية بين البلدين.

في يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، شهدت سوق الصرف المصرية ارتفاعاً طفيفاً في سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري ، مع تسجيل معدلات شراء وبيع متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة.

حيث أعلن البنك المركزي المصري سعر 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، ما عزز ثقة المستثمرين والرحالة في التعاملات المالية مع المملكة العربية السعودية. وفي ظل تزايد الطلب على عملة الريال السعودية من قبل المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج أو العمرة، احتفظت البنوك القوية مثل الأهلي المصري وبنك مصر وأسعارها بحدود 13.75-13.82 جنيه، مما أتاح فرصاً مناسبة للشراء أو البيع دون تقلبات ملحوظة.

وفي المقابل، سجلت بعض البنوك الخاصة أنشطتها الأعلى في الأسعار، في تحول لبنك أبوظبي الإسلامي ونكست، حيث ارتقوا بسعر 13.80 جنيه للشراء، مع طلب متزايد للمرور عبر الشبكات المصرفية الخاصة بالمواطنين الذين يخططون لعمليات تحويل كبيرة. هذه التباينات القليلة بين أسعار الشراء والبيع بين جميع المؤسسات لا تزال ضمن مقاييس التحرك اليومي، وتؤشر على استقرار نسبياً في سوق الصرف مع توقعات استمرارية نمو الطلب على الريال بسبب القرب الجغرافي والاقتصادي بين مصر والسعودية.

كما يُظهر التقرير أن البنوك الحكومية دائما ما تقدم أسعاراً تنافسية، مع تناسق السعة العرضية بين البنوك، بينما البنوك الخاصة تضع أسعار بنك رسمية ملائمة مع الزاوية الأكثر إنتاجية للسوق. إن هذه الفِرَقات طَفِّية تدل على توافق المتعاملين مع الأسعار العالمية والمبادئ الصادرة عن مجلس النقد البريدي، ما يزيد من فرص تهوية العملات اور ملاحظات التفاوض مع رواد تكلفة الشراء بطرق مختلفة.

في نهاية اليوم، أعلنت البنك العربي الأفريقي أعلى سعر بيع، حيث ارتفع إلى 13.85 جنيه، وهو أعلى سعر في القائمة، ما يحدث اهتماماً خاصاً للمستثمرين الذين يرغبون في اكتساب الريال بأسعار سهلة نسبياً كما تعمل على تلبية الطلب بين هذِهِ الأدوات المالية المتنوعة بأسعار معقولة، وكاملاً تحسين بيئة التداول في السوق المحلية والاقتضاء بالعلاقات الأخوية بين الدولة والمصرف. الملخص: انخفض سعر الريال السعودي بعض الشيء في البنوك المصرية بينما احتفظ بأسعار متقاربة على مستوى 13.75-13.82 جنيه للشراء؛ وكانت البنوك الحكومية قريبة جداً من البنوك الخاصة في المخطط.

البنك المركزي المصري سجل 13.76 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع. جاذبية الخطة للرحلات الحج/عمرة ونقل الأموال جعلت البنوك فى مصر يتسابقوا على أفضل سعر، مع أزمات التباين الأصغر. انتهى التقرير بأن أعلى سعر بيع هو 13.85 جنيه لدى البنك العربي الأفريقي.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الريال السعودية الجنيه المصري البنوك المصرية سوق الصرف تحويلات مالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفيبرج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026، مواليد برج القوس يتميزون بالتفاؤل وحب المغامرة والحرية. برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026

Read more »

حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 10-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم السبت 10 -1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي

Read more »

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفعشهدت أسواق الصاغة المصرية تحركات جديدة في سعر ال اليوم السبت 10 يناير 2026،

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 10-2-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 10-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة

Read more »

سماع الشهود في محاكمة 8 متهمين بخلية القروض الإرهابية.. الثلاثاءتستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس 2026، للشهود

Read more »

محاكمة 32 متهما بخلية الهرم.. في هذا الموعدتستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الثلاثاء المقبل 10 مارس 2026، محاكمة 32 متهما

Read more »