سعر الدولار في البنوك المصرية يظل ثابتا في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر أكبر دولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 علي مستوي البنوك المصرية، ووصل آخر تحديث لأعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استقر سعر أكبر دولار في مستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 علي مستوي البنوك المصرية. آخر تحديث لأعلي سعر دولار وصل آخر تحديث لأعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

هدوء في سوق الصرف.. أعلى سعر للدولار يسجل 52.16 جنيه بالتزامن مع عطلة البنوكسعر الدولار في البنوك اليوم السبت..51.91 جنيه بالمركزي و52.26 أعلي مستوى التفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم سعر الدولار اليومي. استمر ثبات سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي وذلك بأول تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية. بدء العمل في البنوك.

تبدأ خلال الساعات المقبلة من اليوم البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنك حكوميا وخاصا عملها في تمام الثامنة صباحا بعد إجازة استمرت يومين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة بقرار من البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة أسبوعيا. سعر الدولار اليوم. سجل سعر الدولار ثابتا في مواجهة الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي. الدولار في البنك المركزي.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و 52.05 جنيها للبيع. أقل سعر. سجل أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنوك الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني. وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان، أبوظبي الأول. سعر الدولار في أغلب البنوك. وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك المصرف المتحد، HSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري. أعلي سعر.

سجل أعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنكي سايب وقناة السويس. معدلات التضخم في مصر. أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو الماضي علي أساس شهري مسجل 1.6% بعدما كانت 1.9% بنفس الشهر من العام بفارق 0.3%.

وبحسب نشرة التضخم الشهرية فقد بلغ معدل التضخم في إبريل الماضي 1.1%. رغم التراجعات الأخيرة.. الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراء. رغم التراجعات الأخيرة..

الذهب يحتفظ بجاذبيته والبنوك المركزية تواصل الشراء وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي استقر عند 13.8% خلال مايو الماضي للشهر الثاني علي التوالي ومنذ إبريل السابق له. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن وصول معدلات التضخم الشهرية لأسعار المستهلكين 1.6% في مايو 2026 مقابل 1.9% في مايو 2025 و 1.1% في أبريل 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.6% في مايو 2026 مقابل 14.9% في أبريل 2026





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار بنوك مصرية سوق صرف معدلات تضخم ذهب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 14-1-2026

Read more »

حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 14-2-2026تشهد محافظة أسوان اليوم السبت 14-2-2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 14-2-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 14-2- 2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة

Read more »

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026يقدم موقع صدي البلد أسعار الذهب اليوم السبت 14-2-2026 سعر الجنيه الذهب اليوم

Read more »

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع لأقل من دينارينارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم السبت الموافق 14-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية .

Read more »

الأهلي يدرس التعاقد مع السنغالي ميندي لتعويض ديانجنشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 3:29 مThe article discusses the possibility of Al Ahly signing Senegalese midfielder Mendy to replace Diagne, as of Thursday, May 14, 2026, at 3:24 p.m. | Last update: Thursday, May 14, 2026, at 3:29 p.m.

Read more »