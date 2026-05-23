سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي وتكثيف احتياطياته للحصول على اليورو مقابل الجنيه

استقرار سعر الدولار اليوم أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي في تداولات اليوم السبت، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري وتكثيف احتياطياته للحصول على اليورو مقابل الجنيه لمواجهه الصعوبات العالمية والزيادات القوية في أوجه الاحتياط، حيث شهدت أسعار الخامات والسلع ارتفاعا كبيرا وكذلك تكاليف الأسمدة للزراعة اللازمة.

شهد سعر أكبر دولار في أول تعاملات له اليوم السبت على مستوى السوق الرسمية وتراوح بين 52.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع بالمصرف الأهلي الإسلامي، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

ووفقًا لقرار البنك المركزي المصري، فإن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تسير بمعدلات متباطئة بسبب التقلبات على أسواق الطاقة والغاز الطبيعي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية والسلع الأخرى وارتفاع تكاليف الأسمدة. كما أوضح البنك المركزي أنّه لا تزال الأفاق العالمية غارة للمخاطر، لا سيما التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات في السلاسل الإمدادية، والتحولات السلبية في السياسات التجارية





