سعود عبدالحميد يعود إلى الدوحة يشارك في معسكر المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي للمباراة المصرية قبل مواجهة أوزبكستان، بينما يواصل فراس البريكان غيابه بسبب نزلة برد. حدث يوضح تحضيرات الفريق في قطر حتى 17 نوفمبر.

عادت نجم الفريق الأول السعودي سعود عبدالحميد إلى الدوحة يوم الثلاثاء بعد إضافته إلى معسكر المنتخب، مما يعزز مستعداته قبل افتتاح اللقاءات الدولية في قطر. جاء اللاعب مباشرة من شغله مع لانس الفرنسي، وانضم إلى المغوارين في تدريب الجماعات الجماعية.

تدريبات المعسكر وتكتيكات الضغط العالي

بدأ المدير الفني العالمي اليوناني جورجيوس دونيس الجلسة بتمارين الإحماء أولاً، ثم انتقل إلى تدريبات المربعات التي تهدف إلى تقوية التفاهم بين اللاعبين. بعد ذلك، نفذ بعض الجمل التكتيكية التي تركز على الضغط العالي، وقد تم إنهاء التدريب برحلة كاملة لعبارة على أرض الملعب. أكمل رسالته على منصة "إكس" التي أعلنت عن التفاصيل.

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غياب فراس البريكان وآثارها على الفريق

واصل اللاعب فراس البريكان غيابه منذ اليوم الثاني على التوالي، بسبب نزلة برد أثرت على صحته. ومع ذلك، لم تتأثر خطة الجهاز الفني، إذ يظل اللاعب حاضراً في الإعداد العام. يقدّر التزامه، ولكنه غير قادر على تقديم أداء كامل في الوقت الحالي، وهو ما لا يزال يترسخ في خطة المباراة المقبلة مع أوزبكستان.

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المباريات القادمة والجدول الزمني للمعسكر

من المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مراناً مغلقاً في يوم الأربعاء الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الإرسال، ضمن التعليمات التي وضعها الجهاز الفني. تستمر بدورها التحضيري في قطر حتى السابع عشر من نوفمبر، وتشمل خلاله مباراتين وديتين على أرض ملعب خليفة بن حمد، حيث يلتقي الأخضر مع منتخب كوريا الجنوبية في الثالث عشر من نوفمبر، ومن ثم مع منتخب أوزبكستان في السابع عشر.

أهمية الترقية والالتزام بالتجهيزات الفيزيائية

تعتبر تسجيل اللاعبين مثل سعود عبدالحميد في المعسكر خطوة استراتيجية لضمان توزيع الكفاية الوظيفية وتحديث الأداء. إن التزام اللاعبين بذات الروتين التأهيل والتدريب يعزز فرص الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في سلسلة الاختبارات الدولية المقبلة. هذا التحضير المكثف يضع الأساس لنجاح الأخضر في دوري قطر ودوري الأمم الآتية.