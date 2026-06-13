سعيد العويران يعلن حبه للزمالك ويحتفل بالدوري بدبيحة

نجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران يكشف عن تشجيعه لنادي الزمالك منذ الطفولة ويحتفل بتتويج الأبيض بالدوري المصري.

أعرب سعيد العويران نجم الكرة السعودية السابق عن حبه الكبير لنادي الزمالك مؤكدا أنه ينتمي لتشجيع القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة وذلك خلال ظهوره في برنامج اللعيب المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

وقال سعيد العويران خلال تصريحاته أنا زملكاوي أبا عن جد وأحب وأعشق الزمالك في إشارة إلى ارتباطه الكبير بالنادي الأبيض ومتابعته الدائمة لأخباره ونتائجه. وخلال الحوار سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن رد فعله بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري ليرد العويران قائلا والله كنت مبسوط ونطيت من الفرحة معبرا عن سعادته الكبيرة بحصد الفريق للبطولة.

وكشف نجم الكرة السعودية السابق عن طريقة احتفاله باللقب موضحا أنه أقام وليمة في اليوم التالي لتتويج الزمالك حيث قال ثاني يوم عملت دبيحة للشباب كلهم وعزمتهم بعد فوز الزمالك بالدوري كان دوري صعب والله ومعقد. وأضاف العويران أنه كرر الاحتفال نفسه بعد تتويج النصر السعودي بلقب الدوري مؤكدا ولما فاز النصر بالدوري سويت دبيحة ثانية للشباب.

يعتبر سعيد العويران أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ السعودية حيث شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية وأحرز أهدافا لا تنسى في مسيرته. وقد اشتهر العويران بمهاراته الفردية العالية وسرعته الفائقة مما جعله محبوبا لدى الجماهير السعودية والعربية. علاقته بالكرة المصرية ليست وليدة اليوم بل كان دائما يتابع الدوري المصري ويعشق أندية معينة مثل الزمالك الذي يعتبره جزءا من هويته الرياضية.

وأثارت تصريحاته الأخيرة موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الآراء بين من يرون أن حبه للزمالك أمر طبيعي نظرا لتاريخ النادي العريق ومن يتساءلون عن سبب عدم تشجيعه لناد سعودي بشكل حصري. لكن العويران لم يكتف بالتصريحات بل أظهر حبه العملي من خلال احتفالاته التي تضمنت ذبائح ودعوات للأصدقاء والجيران. الزمالك بدوره استقبل تصريحات العويران بترحاب كبير حيث اعتبرتها جماهير النادي تأكيدا على مكانته الدولية وجاذبيته للنجوم العرب.

وقد نشرت الصفحات الرسمية للنادي مقاطع من الحوار مع تعليقات تشكر العويران على حبه الصادق. هذا التفاعل يعكس مدى تأثير كرة القدم في توحيد الشعوب العربية رغم الحدود الجغرافية. ويبقى سعيد العويران واحدا من أبرز السفراء غير الرسميين للكرة السعودية في مصر والعالم العربي. من المثير للاهتمام أن العويران تحدث أيضا عن علاقته بنادي النصر السعودي الذي يشجعه أيضا وأكد أنه يحتفل بألقابه بنفس الطريقة مما يظهر روحه الرياضية العالية.

هذا المزيج من الولاء لناديه المحلي والعشق لناد مصري يجعله شخصية فريدة في الوسط الرياضي. وفي النهاية تظل هذه التصريحات دليلا على أن كرة القدم لعبة تتجاوز الملاعب لتصل إلى القلوب





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