سقوط 6 شهداء و20 مصاباً في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بخان يونس

كشف الدفاع المدني في غزة عن سقوط 6 شهداء وأكثر من 20 مصاباً جراء القصف الإسرائيلي الموجّه على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مع تأكيد استهداف الطابق الثاني لمبنى الياسين.

ارتفع عدد شهداء القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة إلى ستة شهداء على الأقل، فيما أفاد الدفاع المدني بإصابة أكثر من عشرين شخصاً آخرين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل هذه التفاصيل، نقلاً عن مراسل القاهرة الإخبارية الذي تابع أحداث الموقع مباشرة. وقد أكدت المصادر الطبية المحلية أن الضربة نفذت باستهداف مباشر للطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع الطبي الواقع غرب مدينة خان يونس.

تفاصيل الإنقاذ والانتشال الميداني

كشف محمود بصل أن فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين الشهداء الستة من beneath الأنقاض في موقع القصف بدقة عالية. وخلال عمليات الإخلاء، نجحت الفرق الطبية والعسكرية في إجلاء أكثر من عشرين مصاباً تلقوا علاجاً فورياً لمحاولة إنقاذ حياتهم. وأشارت التقارير الأولية إلى أن معظم الضحايا من المرضى والجرحى الذين كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة داخل المجمع الطبي في وقت القصف.

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تقييم الأضرار الطبية والهيكلية

أوضح مدير مستشفى ناصر الطبي أن الضربة نفذت بشكل عمودي، وهو ما أدى إلى أضرار جسيمة ودمار واسع في قسمي العناية المركزة والجراحة بالمستشفى. وأكدت مصادر طبية أن الهجوم أسفر عن استشهاد الطبيب رزق أبو شعيرة وعدد آخر من الموجودين في المبنى أثناء تأدية واجبهم. وأشارت تقارير إلى أن الاستهداف الموجه للطابق الثاني من مبنى الياسين أحدث انهيارات هيكلية حالت دون عمل القسمين بشكل طبيعي.

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تحذيرات من تداعيات على القطاع الصحي

حذر مدير المستشفى من التداعيات الخطيرة لاستهداف المنشآت الطبية على المنظومة الصحية في المنطقة، مؤكداً أن ذلك سيزيد من تفاقم الأوضاع الصعبة. وأكد أن القطاع الطبي في غزة يعاني من ظروف استثنائية تجعل أي ضربات عليه كارثة إنسانية وصحية. وأشار إلى أن الأضرار في أقسام العناية والجراحة ستؤثر سلباً على قدرة المستشفى على استيعاب الحالات الطارئة.