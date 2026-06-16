سقوط قاذفة بي‑52 الأمريكية في قاعدة إدواردز بالمحمية الصحراوية يودي بحياة ثمانية طيارين

تحطم طائرة القصف البعيد المدى بي‑52 في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا أدى إلى مقتل ثمانية أفراد من الطاقم. تشمل التحقيقات الأولية إشارة إلى عطل محتمل في أنظمة التحكم أو المحركات، وتستمر فرق الإنقاذ في إخماد النيران وتفكيك الحطام.

أفادت تقارير رسمية أن طائرة قاذفة من طراز بي‑52 سقطت في الصباح الباكر من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في صحراء موهافي بجنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل ثمانية أفراد من الطاقم.

وقع الحادث تقريبًا في الساعة 11:20 صباحًا، حيث انطلقت القاذفة من المدرج ثم سقطت بعد دقائق قليلة دون أن تحلق بعيدًا، لتتحول المنطقة إلى ساحة من الدخان الأسود والنيران. أسرع فرق الإنقاذ إلى الموقع، وبدأت عمليات إخماد الحرائق وتفتيش بقايا الطائرة، التي لم يبقِ عنها سوى حطام متناثر في الصحراء. وفي بيان شبه رسمي نشرته القاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث كان غير قابل للإنقاذ، وأن سبب السقوط لا يزال قيد التحليل.

لم تُفصح القوات الجوية حتى الآن عن ما إذا كانت القاذفة محملة بأسلحة تقليدية أو نووية، غير أن القاعدة أغلقت جميع عمليات الطيران إلى أن يتم استكمال التحقيقات





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