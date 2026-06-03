سكالوني: 12 منتخباً قادراً على المنافسة على كأس العالم 2026

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن سباق المنافسة على لقب كأس العالم 2026 لن يكون سهلاً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المنتخبات القادرة على المنافسة على التتويج باللقب.

أكد ليونيل سكالوني ، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ، أن سباق المنافسة على لقب كأس العالم 2026 لن يكون سهلاً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة و المنافسة على التتويج باللقب.

وأوضح سكالوني أن منتخب الأرجنتين سيكون ضمن دائرة المرشحين، لكنه شدد على أن حسم اللقب قبل انطلاق المنافسات أمر مستحيل في ظل تقارب المستويات بين العديد من القوى الكروية العالمية. وقال سكالوني في تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية: هناك ما لا يقل عن 10 إلى 12 منتخباً قادرة تماماً على المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية. الأرجنتين ستكون حاضرة بقوة بكل تأكيد، لكن لا يمكن لأحد أن يضمن الفوز في ظل هذه المنافسة.

وعند محاولته حصر القوى المرشحة، عدد مدرب أبطال العالم قائمة ضمت كلاً من: إسبانيا، فرنسا، البرتغال، إنجلترا، البرازيل، كولومبيا، أوروجواي، والمغرب، قبل أن يتدارك قائلاً: لقد بدأت أنسى بعضها.. تذكرت أيضاً كرواتيا، وهناك أسماء أخرى ربما سقطت من ذاكرتي الآن. ويرى سكالوني أن كأس العالم 2026 ستشهد مفاجآت كبيرة نظراً لتطور الكرة في العديد من المناطق، مشيراً إلى أن المنتخبات الإفريقية والآسيوية أصبحت أكثر تنافسية من أي وقت مضى.

وأضاف: البطولة المقبلة ستكون مختلفة بسبب توسع عدد المنتخبات إلى 48، مما يمنح فرصة أكبر للبروز لقوى جديدة. وأكد أن الأرجنتين تدافع عن لقبها بكل قوة، لكن الطريق سيكون محفوفاً بالتحديات. وتطرق سكالوني إلى جاهزية فريقه، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية للاعبين الشباب إلى جانب المخضرمين. وأشاد بعمق المواهب في الأرجنتين، مؤكداً أن هناك بدائل ممتازة في كل مركز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير الأرجنتينية ستكون الداعم الأكبر للفريق، وأن الطموح هو الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة. ويذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد فوزه على فرنسا في المباراة النهائية، ويأمل سكالوني في تكرار الإنجاز في النسخة المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا





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