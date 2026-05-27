سكالوني يطمئن جماهير الأرجنتين على حالة ميسي قبل كأس العالم 2026

طمأن ليونيل سكالوني جماهير منتخب الأرجنتين بشأن الحالة البدنية لليونيل ميسي بعد إصابته في مباراة إنتر ميامي، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية مطمئنة وأنه سيخضع لفحوصات إضافية.

طمأن ليونيل سكالوني ، مدرب منتخب الأرجنتين ، جماهير التانجو بشأن الحالة البدنية للنجم ليونيل ميسي ، بعدما أثارت إصابته الأخيرة القلق قبل أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم 2026 .

وكان ميسي قد غادر مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي متأثرًا بآلام في أوتار الركبة اليسرى، مما أثار تكهنات حول إمكانية غيابه عن المونديال المقبل. وأكد سكالوني أن المؤشرات الأولية تبدو مطمئنة، مشيرًا إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني سيخضع لفحوصات إضافية خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه النهائي. وقال مدرب التانجو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الأخبار الأولية ليست سيئة للغاية، لكن علينا انتظار نتائج الفحوصات الجديدة".

وأضاف: "من المبكر الحديث بشكل قاطع عن حالته، ونتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، علينا فقط متابعة تطورات الأمر". وأوضح سكالوني أن الجهاز الفني تابع لحظة طلب ميسي التبديل خلال المباراة، معتبرًا أن الأمر بدا طبيعيًا في ظل حالة الإجهاد التي عانى منها اللاعب. من جانبه، أكد جييرمو هويوس، مدرب إنتر ميامي، أن ميسي كان يعاني من إرهاق بدني، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب الصعبة دفعت الجهاز الفني لعدم المجازفة باستمراره.

ويستعد ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، لخوض كأس العالم السادسة في مسيرته، والأخيرة على الأرجح بقميص الأرجنتين، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال قطر 2022. وتعتبر هذه الإصابة بمثابة اختبار لقدرة ميسي على التحمل البدني في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية، حيث يسعى اللاعب للحفاظ على جاهزيته للمشاركة في البطولة الأهم. كما أن غيابه المحتمل سيمثل ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين، الذي يعتمد بشكل كبير على خبرته ومهاراته في المباريات الحاسمة.

وفي سياق متصل، تابع عشاق كرة القدم حول العالم تطورات حالة ميسي، معربين عن أملهم في تعافيه سريعًا واستمراره في تقديم مستوياته المميزة. ومن المتوقع أن تصدر نتائج الفحوصات الطبية خلال الأيام القادمة، لتحديد مدى خطورة الإصابة والوقت اللازم للتعافي. ويأتي هذا القلق في وقت يمر فيه المنتخب الأرجنتيني بمرحلة إعداد مهمة للمونديال، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز التشكيلة المثالية. ويظل ميسي العنصر الأبرز في خطط سكالوني، خاصة بعد الأداء التاريخي في كأس العالم 2022.

وفي حال تأكد غيابه، سيكون على المدرب البحث عن بدائل مناسبة لتعويض الفراغ، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل قلة اللاعبين بنفس المستوى. وعلى الصعيد الشخصي، أوضح مقربون من ميسي أنه يبذل قصارى جهده للتعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف. ويتمتع ميسي بسمعة طيبة في الالتزام بالتدريبات والحمية الغذائية، مما يزيد من فرص شفائه السريع.

وفي النهاية، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون الإصابة مجرد إنذار بسيط، وأن يعود الأسطورة الأرجنتينية ليقود فريقه في المحفل العالمي القادم





