سكاي نيوز عربية: الوسيط الباكستاني تمكّن من تجاوز عقدة الملف النووي الإيرانيصلاح: أطفالي يرفضون تشجيع فريقي الجديد.. وسأحب ليفربول طوال حياتيجميع الأخبار

انطلقت عملية التصويت لاختيار أعضاء الهيئة العليا بحزب العدل، بعد اكتمال النصاب القانوني لتسجيل الحضور بأعمال الجمعية العمومية، وسط إشراف قضائي وتنظيم للعملية الانتخابية. وفاز عبدالمنعم إمام برئاسة الحزب بالتزكية، نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه على المنصب، فيما تقدم لخوض انتخابات هيئة الحزب 63 مرشحا، سيجري اختيار 40 منهم فقط.

وفاز عبدالمنعم إمام برئاسة الحزب بالتزكية، نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه على المنصب، فيما تقدم لخوض انتخابات هيئة الحزب 63 مرشحا، سيجري اختيار 40 منهم فقط. وفتح باب التسجيل في الانتخابات الداخلية للحزب منذ العاشرة صباحا، وانطلقت عملية الاقتراع ظهر اليوم، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء الانتخابات. وقال عبدالغني الحايس، رئيس لجنة الانتخابات بحزب العدل، إن عملية الاقتراع تتم تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء النيابة الإدارية، موضحا أن الاقتراع يتم داخل 6 لجان.

وأوضح الحايس، في تصريحات خاصة ل". الشروق"، أن العملية الانتخابية جرت عبر التصويت الإلكتروني، موضحا أن الناخب يختار 40 مرشحا من بين 63، عبر شاشة إلكترونية، ثم يطبع اختياره ورقيا. واستطرد الحايس قائلا إن الحزب أجرى انتخابات في 70 أمانة أساسية في 22 محافظة لاختيار مندوبي المؤتمر العام وأمناء الأمانات الأساسية، تلاها فتح باب الترشح لأمناء المحافظات، ثم اختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وتابع أن اللجنة أعدت جدولا كاملا ومسبقا لكل تفاصيل العملية الانتخابية، موضحا وقوفها على الحياد فيما يخص المرشحين، وأنه من حق أي عضو الترشح لرئاسة الحزب طالما مستوفٍ شروط الترشح





حزب العدل انتخابات رئيس الحزب أعضاء الهيئة العليا عملية التصويت إشراف قضائي تصويت إلكتروني

