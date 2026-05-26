سلسلة تهنئات رسمية بمناسبة عيد الأضحى من المحافظين والمسؤولين إلى الرئيس السيسي

المحافظون والمسؤولون يرسلون رسائل تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى، مسلطين الضوء على الأمن، الاستقرار، التنمية، ودور المؤسسات الدينية في تعزيز قيم التسامح والتضامن الوطني.

أرسل عدد من المحافظين والمسؤولين رسائل تهنئة رسمية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين على أمانى الأمن والاستقرار و التنمية لمصر.

في جنوب سيناء، قدم المحافظ الدكتور إسماعيل كمال برقية مفعمة بالتحية، داعيًا الله أن يعيد العيد على الوطن بالخير والازدهار، وأن يحفظ قيادته وشعبه. شدد كمال على أهمية تعزيز قيم التضامن والتراحم بين أبناء الوطن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة للحفاظ على الأمن وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المحافظات.

في كفر الشيخ، عبّر رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور يحيى زكريا عيد عن تهانيه القلبية للرئيس والساعي إلى تعزيز روح الفرح والبركة في قلوب الشعب، سائلًا المولى أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار وينعكس ذلك على جميع الأمتين العربية والإسلامية. كما وجه عيد تهنئته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة، وشيوخ الأزهر والدين، معبراً عن أمانيه لهم بدوام التوفيق والسداد.

من شمال سيناء، بعث المحافظ الدكتور خالد مجاور برقية تهنئة شملت جميع قيادات المحافظة وأهاليها، داعيًا الله أن يعيد العيد على الأمة بإيمانٍ وعزةٍ، وأن يرفع راية الوطن خفاقةً تحت قيادة حكيمة. وفي سوهاج، ألخص اللواء طارق راشد رسالته بعبارات التقدير والرغبة في دعم مسيرة التنمية والاستقرار، مبرزًا دور المؤسسات الدينية في نشر التسامح والوسطية، ومهنّدًا بالأحكام الدينية التي تقوي الروابط الاجتماعية.

كذلك، أعرب محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي عن فرحته وإيمانه بأن عيد الأضحى يحمل معاني الأمن والطمأنينة، مؤكدًا أن التهاني موجهة إلى جميع قيادات الدولة والبرلمان وممثلي المؤسسات الدينية، سائلًا الله أن يديم السلام والازدهار على مصر وشعبها. هذه الرسائل المتعددة تعكس وحدة الصف الوطني وتجمع مختلف الأصوات الرسمية في مواصلة مسيرة التطور والرفاهية على مستوى البلاد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عيد الأضحى تهنئة رسمية المحافظين الأمن والاستقرار التنمية

United States Latest News, United States Headlines